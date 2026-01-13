Alianza Lima lo hizo oficial y sumó a un exentrenador de la Selección Chilena

Alianza Lima suma un nombre con experiencia para pelear por los Torneos Apertura y Clausura 2026 en la Liga Femenina. Tras lograr el título nacional en la final ante Universitario, el equipo de José Letelier busca repetir lo conseguido en 2025 y ha oficializado una nueva figura dentro de la estructura del comando técnico.

Publicidad

Publicidad

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, Alianza Lima Femenino anunció la contratación del chileno Alex Castro. Será el nuevo asistente técnico de José Letelier en el comando técnico blanquiazul. En su presentación, el último campeón nacional femenino destacó sus logros, entre ellos, su paso por las Juveniles de la Selección Chilena.

“¡Bienvenido, Alex Castro! Con un importante recorrido como DT de Santiago Morning y de la Selección Chilena Sub 17, con la que logró una histórica clasificación al Mundial FIFA India 2022, se incorpora al comando técnico como asistente técnico de José Letelier. Seguimos fortaleciendo el equipo con experiencia y trabajo para ir por el objetivo”, informaron.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Alex Castro se une al comando técnico de Alianza Lima, luego de la salida de su compatriota Daniel Carrasco. Tras la victoria en la final ante Universitario, se despidió de José Letelier y el club peruano para volver a Chile y ser el nuevo entrenador de Universidad de Concepción.

¿Quién es Alex Castro, el nuevo asistente técnico de Alianza Lima Femenino?

Alex Castro terminó su trabajo en Santiago Morning, equipo histórico de Chile, pero que su rama femenina ya no existe. La carrera de este entrenador cuenta con más de 15 años donde se destaca lo hecho con las Juveniles de la Selección Chilena.

ver también Álex Valera, Jorge Fossati y Rafaela Marques, entre los grandes ganadores de la Gala de Premiación de Liga 1 2025

De hecho, logró un hito histórico con ‘La Roja’ cuando logró la clasificación al Mundial Sub 17 de la FIFA en India, en 2022. También supo dirigir en los Sudamericanos de dicha categoría en las ediciones 2022 y 2024.

Publicidad

Publicidad

Precisamente, en la Selección Chilena es donde coincidió con José Letelier, ya que supo integrar su comando técnico durante algunos torneos. Cabe recordar que el actual entrenador de Alianza Lima dirigió a ‘La Roja’ entre los años 2016 y 2023.

Tras su ciclo en la Selección Chilena, Castro dirigió a Deportes Antofagasta durante el segundo semestre del 2024. Su paso por Santiago Morning se vio condicionado por la delicada situación de la parte de fútbol femenino del club, que finalmente no seguirá en 2026.

Publicidad

Publicidad

Datos claves