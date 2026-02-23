Presidente de 2 de Mayo confesó el futbolista de Alianza Lima que quisiera fichar

Se viene un importante partido para el cuadro de 2 de Mayo que quiere hacer historia en el Perú. Esta vez se mide ante Sporting Cristal en un partido vital para ellos. No obstante, el presidente del cuadro paraguayo dio a conocer que le gustaría tener en sus filas a un jugador del cuadro de Alianza Lima tras enfrentarlo en la primera ronda.

Hugo Romero, presiente del conjunto de 2 de Mayo confesó cual es el jugador que le encantaría tener en las filas de su equipo. Mencionando a un jugador que incluso, recién se ha puesto la camiseta ‘Blanquiazul’. Se trata de nada más y nada menos que Luis Advíncula. El lateral nacional es el que terminó de convencer al directivo después de los dos partidos que se disputaron entre estos dos cuadros.

En el programa A Presión, tuvieron contacto con el directivo y le hicieron la consulta sobre el jugador que le gustaría tener de Alianza. Siendo el ‘Rayo’ el elegido: “Advíncula lo ficharía”. Esta respuesta sorprendió a más de uno, pues no podían creer que había elegido al lateral por la derecha que recién ha llegado esta temporada.

¿En Paraguay se ven eliminando a Sporting Cristal?

Por otro lado, el directivo no dudó en mencionar que tiene el gran sueño de poder pasar de fase ante Sporting Cristal. Si bien sabe que es complicado, no termina de perder la ilusión de conseguir llegar hasta la fase de grupos. Que sería algo histórico para un club como este, el cual viene siendo su debut en una competencia internacional.

Eso sí, lo más curioso de todo es que también mencionó que espera que no sea su última visita a Lima. Ya que considera que también podría llegar a jugar frente a Universitario de Deportes si es que consigue llegar hasta esta instancia en la fase de grupos. Por lo que está deseando jugar ante los tres grandes del Perú en esta temporada 2026.

