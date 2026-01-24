Alianza Lima logró lo que nunca le había pasado a Lionel Messi en Perú

Este sábado 24 de enero se celebró la Noche Blanquiazul, la presentación para este año 2026 del primer equipo de Alianza Lima. Cuadro que no tuvo problemas para lograr una importante victoria en casa, consiguiendo un gran rendimiento ante su público. Que alentó todo el partido, viendo como lograban vencer por 3-0 al Inter Miami.

Lo más curioso de todo fue ver que Lionel Messi terminó sufriendo algo que nunca había sucedido en Perú. Pues hasta el momento, en este país nunca había conocido lo que es una derrota. Siendo el cuadro ‘Blanquiazul’ el primer y quizás único equipo que pudo dejar al astro argentino sin una sonrisa debido a que no logró sacar un buen resultado.

En este caso, Paolo Guerrero y Luis Ramos fueron los autores de las conquistas con las cuales los ‘íntimos’ lograron ganar. Los delanteros están en un momento dulce de cara al arco. En este caso, el ‘Depredador’ jugó todo el primer tiempo, luego el joven atacante ingresó en el segundo periodo para poder demostrar que llegó a Matute para hacer goles y no está defraudando.

Alianza Lima 3-0 Inter Miami (Foto: Alianza Lima).

Los partidos de Lionel Messi en Perú

Son varias veces las que el ahora jugador del Inter Miami ha estado en el país. Estas han sido básicamente por las Eliminatorias Sudamericanas, en donde siempre era convocado por la Selección de Argentina. Hay que mencionar que hace ya varios años que la Selección Peruana no sabe que es ganarle a la ‘Albiceleste’, así que en este caso el 10 ha sabido disfrutar muy bien en este país.

Cuando hablamos de las Clasificatorias, tenemos que mencionar que ha estado en 4 veces en el país. Las primeras dos fueron con empates 1-1, en el año 2008 y 2012. Ambos encuentros se disputaron en el Estadio Monumental de Ate. Luego en 2020 y 2023 estuvo presente con victorias por 2-0 en ambas oportunidades, estos juegos fueron en el Estadio Nacional.

La última vez que llegó al país fue el año pasado, en el 2025 jugó con el conjunto de Universitario de Deportes. Ahí terminó el juego con un empate 0-0 en los 90 minutos, pero se terminó definiendo por penales, en donde los ‘rosados’ terminaron festejando.

Datos Claves