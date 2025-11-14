Es tendencia:
Alianza Lima

Alianza Lima no le renovaría contrato a Hernán Barcos: “Las decisiones pueden cambiarse”

El club 'blanquiazul' estaría evaluando la continuidad del 'Pirata' de cara a la próxima temporada. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Hernán Barcos en Alianza Lima.
Hernán Barcos en Alianza Lima.

Todo indica que se aproxima un gran cambio en La Victoria, ya que en Alianza Lima podrían prescindir de jugadores que han sido pilares en los últimos años. Entre ellos se encontraría Hernán Barcos, actual capitán y líder de los ‘blanquiazules’ y pieza fundamental en los títulos de 2021 y 2022.

¿Hernán Barcos se va de Alianza Lima?

La noticia compartida en el programa deportivo ‘Erick y Gonzalo’ ha causado gran conmoción entre los hinchas de Alianza Lima, ya que se dio a conocer que el club decidió no renovar el contrato del ‘Pirata’ para 2026, contrario a lo que se había planeado hasta hace pocas semanas. ¿Qué motivó este giro inesperado?

Tomaron la decisión de no renovarle a Hernán Barcos. Ustedes saben que las decisiones pueden cambiarse. Hace un mes se le iba a renovar a él y a Paolo Guerrero, hoy cambió la figura y la decisión es no renovarle a Hernán Barcos”, reveló Carlos Panez.

Hernán Barcos

Hernán Barcos en Alianza Lima.

Pero eso no es todo; también señaló que esta decisión podría complicar a la institución ‘íntima’ en su objetivo por conquistar el próximo título de la Liga 1.

 “Ojalá sinceramente recapaciten y cambie, pero el panorama hoy es que no quieren renovarle y es lamentable, porque yo creo que Alianza con eso se despide de opciones del 2026″, agregó.

¿Hernán Barcos y Carlos Zambrano se pelearon en Alianza Lima?: “Fue un error mío”

Altercado por la capitanía podría haber sido clave en decisión

Posterior a ello, otro panelista del programa de YouTube señaló que esta decisión podría estar relacionada con el incidente ocurrido durante el partido en Andahuaylas.

Recordemos que, cuando Hernán Barcos ingresó al campo de juego, se acercó a Carlos Zambrano, quien llevaba la cinta de capitán para pedírsela. Esto no habría sido bien tomado por el defensor, quien días después recibió las disculpas de Barcos según el mismo jugador.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima habría decidido no renovar el contrato de su capitán, Hernán Barcos, para la temporada 2026.
  • El periodista Carlos Panez reveló que hace un mes la decisión era renovar a Hernán Barcos y Paolo Guerrero, pero la figura “cambió”.
  • Se especula que la decisión se relaciona con el incidente de la capitanía que tuvo Hernán Barcos con Carlos Zambrano en Andahuaylas.
nicole cueva
Nicole Cueva
