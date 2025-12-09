La sorpresiva no renovación de Hernán Barcos con Alianza Lima para la temporada 2026 ha desatado una intensa puja por el máximo goleador extranjero de la historia ‘blanquiazul’, y el panorama de su futuro ha dado un vuelco inesperado. Aunque las primeras informaciones apuntaban a que clubes tradicionales de la Liga 1 como Sport Boys, Sporting Cristal e incluso, en el rumor, Universitario de Deportes, serían los principales interesados, la realidad marca que un club recién ascendido a la máxima categoría ha tomado la delantera de forma contundente en las últimas horas.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde jugará Hernán Barcos la temporada 2026?

Según la información proporcionada por el periodista Gustavo Peralta, el club que ha pisado el acelerador es el FC Cajamarca, flamante campeón de la Liga 2 y debutante en la próxima temporada de Primera División. Este club no solo ha manifestado un interés formal, sino que ha iniciado una operación de “cortejo” muy personal e inmediata para convencer al delantero argentino, nacionalizado peruano, de liderar su proyecto en la élite del fútbol nacional.

Hernán Barcos cuando enfrentó a Boca Juniors en Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El detalle que confirma la seriedad de la propuesta es la intervención directa del presidente de la institución cajamarquina, Omar Zavaleta. Fuentes cercanas a Bolavip Perú, indicaron que el mandamás del club recogió personalmente a Barcos esta mañana en un gesto que demuestra la prioridad que tiene el ‘Pirata’ en sus planes. El objetivo de este encuentro no es solo negociar cifras, sino que el atacante conozca de primera mano las instalaciones y, lo más importante, el ambicioso proyecto que engloba al club.

Publicidad

Publicidad

FC Cajamarca tiene cerca a Hernán Barcos

La estrategia del FC Cajamarca busca capitalizar la necesidad de Barcos de sentirse valorado y tener un rol protagónico, algo que quizás no encontraría en la misma medida en un equipo grande de la capital con estructuras ya definidas. Al unirse al FC Cajamarca, Barcos se convertiría automáticamente en el referente histórico y el capitán indiscutible para su primera incursión en la Liga 1, ofreciéndole una oportunidad única de dejar un legado como pionero en un nuevo club.

Si bien las conversaciones con Sport Boys se mantienen en la mesa, reportes recientes señalan que estas negociaciones no han avanzado con la misma celeridad ni el compromiso directo mostrado por la directiva de Cajamarca. La ventaja estratégica del ‘Pirata’ —su nacionalidad peruana, que le permite jugar sin ocupar cupo de extranjero— lo convierte en una pieza de altísimo valor para cualquier club que busque solidez y liderazgo en su ataque.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Hernán Barcos fichará por FC Cajamarca?

El resultado de las reuniones en Cajamarca será clave para definir el destino del ‘Pirata’ Barcos. De concretarse el fichaje, representaría el movimiento más trascendental en el mercado de pases de la Liga 1 y aseguraría que el experimentado goleador continuará demostrando su vigencia en el fútbol peruano, aunque defendiendo ahora los colores del FC Cajamarca.

DATOS CLAVE