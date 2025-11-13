La victoria de Alianza Lima sobre Los Chankas pasó a un segundo plano debido a un incidente que desató la polémica: la notoria fricción entre los referentes Hernán Barcos y Carlos Zambrano por la cinta de capitán. Tras la sustitución de Paolo Guerrero, este designó a Zambrano como el nuevo portador de la banda. No obstante, en un acto que captó la atención mediática, Barcos se acercó de inmediato para reclamar y autoproclamarse capitán, evidenciando una supuesta disputa de jerarquías dentro del plantel.

Hernán Barcos discutió con Carlos Zambrano

Ante el revuelo, el delantero argentino se vio obligado a dar explicaciones. A la salida del entrenamiento, Barcos reconoció su error, atribuyendo su acción a un momento de ofuscación. “Fue un error mío. Estaba con la cabeza un poco caliente, se la pedí a Carlos [Zambrano] tal vez de mala manera”, declaró el ‘Pirata’, buscando desactivar los rumores sobre una “interna dividida” y sugiriendo que fue un acto impulsivo.

Hernán Barcos jugando este año en Alianza Lima. (Foto: X).

Barcos confirmó que el conflicto fue resuelto en privado, pidiéndole disculpas al defensor central. Este gesto de autocrítica fue interpretado como un intento de blindar la imagen del equipo y priorizar la armonía grupal en la recta final del campeonato. Este manejo de crisis se produce en un momento crucial, ya que Barcos, cuyo contrato finaliza en diciembre de 2025, se encuentra en negociaciones para una posible renovación de cara a la temporada 2026.

¿Hernán Barcos se equivocó en su reacción?

Para una parte de la opinión pública, la rápida disculpa de Barcos no es solo un acto de nobleza, sino un movimiento estratégico. Con su continuidad en juego, un gesto público de disciplina y manejo del vestuario podría ser un activo valioso ante la directiva que evalúa su permanencia. El objetivo del jugador, a sus 41 años, sería demostrar que su liderazgo va más allá de sus importantes goles, posicionándose como el ancla emocional y pacificador que el equipo necesita para el futuro.

Mientras Barcos asumió el protagonismo, Carlos Zambrano ha preferido mantener un bajo perfil. El defensor manejó el asunto en privado, permitiendo que la versión de Barcos prevalezca para mitigar el impacto mediático. Aunque los protagonistas han dado por zanjado el incidente, la estabilidad del camerino de Alianza Lima y la relación entre ambos referentes seguirán siendo objeto de escrutinio mientras el equipo lucha por asegurar una plaza internacional en 2026.

¿Cómo va la renovación de Hernán Barcos?

El futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima para la temporada 2026 sigue en el aire. Aunque su contrato expira en diciembre de 2025, el delantero argentino ha manifestado firmemente a la directiva su deseo de permanecer en el club y continuar su carrera en Perú. Sin embargo, la decisión final aún no se ha tomado. Se espera que las negociaciones se concreten después de que finalice el Torneo Clausura. Este proceso se da en medio de rumores sobre cuál será su rol dentro del equipo y un posible interés de clubes extranjeros, incluidos algunos de Ecuador.

