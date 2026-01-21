Alianza Lima no quiere dejar ningún detalle al azar para la temporada 2026 y ya trabaja en la posibilidad de sumar un séptimo refuerzo extranjero. Con la opción abierta de que la Liga 1 apruebe oficialmente el nuevo cupo, en La Victoria se adelantaron y realizaron consultas formales al Olimpia de Paraguay por dos volantes que encajan en el perfil que busca el técnico Pablo Guede.

Publicidad

Publicidad

Los nombres que aparecen en el radar íntimo son Richard Ortiz (35 años), experimentado mediocampista paraguayo, y Rodrigo Pérez (29 años), volante uruguayo con despliegue y buen primer pase. Ambos pertenecen a Olimpia y tienen recorrido internacional, lo que los convierte en alternativas reales para elevar el nivel del mediocampo blanquiazul.

Este movimiento confirma que, pese a los fichajes ya realizados, Pablo Guede considera que la volante todavía puede potenciarse. El cuerpo técnico no está del todo conforme con la profundidad del plantel en esa zona y cree que una pieza más, con liderazgo y experiencia, puede marcar la diferencia en los partidos cerrados.

En Matute entienden que el 2026 será una temporada de alta exigencia, con Liga 1, Copa Libertadores y la presión constante del hincha, por lo que reforzar el eje del equipo es una prioridad estratégica. La idea es sumar un mediocampista que pueda ordenar, sostener el ritmo y darle equilibrio al once titular.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima quiere un fichaje extranjero más. (Foto: Alinza Lima)

Alianza Lima quiere un extranjero más

El perfil de Richard Ortiz y Rodrigo Pérez responde a dos necesidades distintas en Alianza Lima: el primero aporta experiencia y carácter, mientras que el otro ofrece dinámica y recorrido. Guede evaluará cuál de los dos encaja mejor en su modelo de juego, dependiendo de cómo evolucione el mercado y del cupo de extranjeros.

ver también Ya es oficial: el canal que transmitirá el Alianza Lima vs. Inter Miami y nadie se lo quiere perder

Con estas gestiones, Alianza deja claro que no se conforma con lo hecho y que su ambición va más allá de armar un buen equipo: quiere un plantel competitivo en todas sus líneas. La volante, a los ojos del comando técnico, sigue siendo la zona clave para dar el siguiente salto.

Publicidad

Publicidad

Richard Ortiz jugando para Olimpia. (Foto: Olimpia)

¿Cuándo debuta Alianza Lima en la Liga 1 2026?

Alianza Lima debuta en la Liga 1 ante Sport Huancayo este viernes 30 de diciembre. El partido será en el Estadio IPD Huancayo desde las 12:00 PM.

¿Qué jugadores extranjeros tiene Alianza Lima?

El equipo incluye a los jugadores extranjeros Guillermo Viscarra (Bolivia), Mateo Antoni (Uruguay), Fernando Gaibor (Ecuador), Eryc Castillo (Ecuador), Federico Girotti (Argentina) y Alan Cantero (Argentina). Además, el plantel cuenta con Jairo Vélez y Gaspar Gentile, quienes no ocupan cupo de extranjero.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Alianza Lima consultó a Olimpia por los volantes Richard Ortiz y Rodrigo Pérez.

El técnico Pablo Guede busca sumar un séptimo refuerzo extranjero para el mediocampo.

El club planifica la temporada 2026 para competir en Liga 1 y Copa Libertadores.

Publicidad