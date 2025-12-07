Es tendencia:
Alianza Lima oficializa la salida de Néstor Gorosito: fracaso consumado en la Liga 1

Alianza Lima demuestra responsabilidad en la interna con la salida de Néstor Gorosito. Antes lo mencionamos, y ahora se confirma la decisión.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Alianza Lima oficializa el despido de Néstor Gorosito luego del fracaso.
© Composición BOLAVIPAlianza Lima oficializa el despido de Néstor Gorosito luego del fracaso.

El Club Alianza Lima confirmó este domingo la terminación del vínculo contractual con su director técnico, el argentino Néstor Gorosito, y todo su comando técnico. Esta decisión se toma menos de 24 horas después de la dolorosa eliminación del equipo en los playoffs de la Liga 1 2025 a manos de Sporting Cristal, un desenlace que la hinchada y la directiva han interpretado como un fracaso rotundo en los objetivos deportivos de la temporada.

Alianza Lima anuncia la salida de Néstor Gorosito

La salida del estratega era un secreto a voces desde que el balón dejó de rodar en Matute. Gorosito, quien había llegado con la alta expectativa de asegurar una clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, no pudo cumplir con esa meta. La eliminación dramática no solo truncó las aspiraciones de pelear el título, sino que relegó a Alianza Lima al cupo de “Perú 4” para el torneo continental, obligándolo a disputar la fase previa.

Alianza Lima notifica la salida de Néstor Gorosito. (Foto: X).

Alianza Lima notifica la salida de Néstor Gorosito. (Foto: X).

El comunicado oficial emitido por la institución victoriana fue conciso al confirmar la finalización del ciclo. “Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico”, se lee en el mensaje, poniendo punto final al asunto y agradeciendo al técnico por el tiempo de servicio.

Alianza Lima ejecuta la cláusula de salida

Para ejecutar esta decisión, el Club Alianza Lima informó que hará efectiva la cláusula de salida que estaba estipulada en el contrato del entrenador. Este mecanismo contractual facilitó una desvinculación rápida, reflejando la urgencia de la directiva por iniciar un proceso de reestructuración profunda de cara a la próxima campaña.

Final de la historia: Néstor Gorosito no sigue en Alianza Lima tras perder con Sporting Cristal

El detonante fue, sin duda, la remontada sufrida ante Sporting Cristal. A pesar de ir ganando 3-1 al finalizar el primer tiempo, el equipo blanquiazul se desinfló en la segunda mitad, permitiendo el empate 3-3 que forzó los penales. La posterior derrota 5-4 desde los doce pasos fue la gota que derramó el vaso para la continuidad del comando técnico.

Pronto habrá nuevo técnico en Alianza Lima

Finalmente, el club anunció que el proceso para encontrar al reemplazo ya está en marcha. “En los próximos días, la institución anunciará al nuevo comando técnico que tomará las riendas del equipo para afrontar la temporada 2026,” concluye la nota, marcando el inicio de una nueva era en La Victoria con la esperanza de redimir la decepcionante campaña actual.

DATOS CLAVE

  • Alianza Lima terminó el contrato con el director técnico Néstor Gorosito este domingo.
  • La decisión ocurre menos de 24 horas después de la eliminación en los play-offs de la Liga 1 2025.
  • El club hizo efectiva una cláusula de salida en el contrato de Néstor Gorosito para la desvinculación.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
