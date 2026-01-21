Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Alianza Lima podría ganar una millonada si Kevin Serna es vendido a Boca Juniors desde Fluminense

Alianza Lima estaría ganando por la venta pasada de Kevin Serna. Quien podría ser jugador de Boca Juniors, si termina saliendo de Fluminense.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima ganaría millones con Kevin Serna y su venta al Fluminense.
© GeminiAlianza Lima ganaría millones con Kevin Serna y su venta al Fluminense.

El mercado de pases de 2026 ha puesto nuevamente a Kevin Serna en el centro de la escena tras el interés de Boca Juniors. El club argentino, dirigido por Juan Román Riquelme, busca reforzar su ataque con el extremo colombiano-peruano tras caerse otras opciones como la de Marino Hinestroza.

Publicidad

Alianza Lima ganaría varios millones de dólares

Esta noticia ha generado gran expectativa en La Victoria, ya que Alianza Lima se frota las manos ante una posible transferencia millonaria. El cuadro íntimo, al momento de vender a Serna al Fluminense en 2024, fue estratégico y aseguró beneficios económicos para el futuro del club.

La clave del negocio reside en que Alianza Lima conservó el 30% de los derechos económicos del jugador para una futura venta. Esto significa que, si el “Xeneize” decide comprar el pase del futbolista al equipo brasileño, una parte importante de ese dinero ingresará directamente a las arcas blanquiazules.

Publicidad

Actualmente, Kevin Serna ha visto incrementado su valor de mercado de forma considerable tras su destacada participación en el Mundial de Clubes 2025. El portal especializado Transfermarkt sitúa su cotización cerca de los 5 millones de dólares, aunque Fluminense pediría una cifra superior para dejarlo salir de Río de Janeiro.

Imagen
Alianza Lima le sacó el jugo a Kevin Serna. (Foto: X).

Si la operación se concreta por un monto estimado de 6 millones de dólares, Alianza Lima recibiría aproximadamente 1.8 millones de dólares sin realizar mayor esfuerzo. Este ingreso representaría una de las plusvalías más exitosas en la historia reciente del fútbol peruano, superando incluso ingresos por ventas directas.

Publicidad

Por ahora, el jugador mantiene la calma y se enfoca en la pretemporada con el “Flu”, club donde tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. Sin embargo, la presión de Boca Juniors y la necesidad de ingresos de los clubes sudamericanos podrían acelerar el traspaso en las próximas semanas.

Javier Mascherano sentenció lo que piensa sobre Alianza Lima antes de la Noche Blanquiazul 2026: “Es un…”

ver también

Javier Mascherano sentenció lo que piensa sobre Alianza Lima antes de la Noche Blanquiazul 2026: “Es un…”

¿Cómo es la distribución del pase de Kevin Serna?

El extremo colombiano Kevin Serna, exjugador de Chankas en la Liga 1, se ha convertido en una pieza fundamental del esquema brasileño de Fluminense. El club carioca posee el 50% de sus derechos, mientras que Alianza Lima tiene el 30% y ADT de Tarma el 20%. Serna concluyó la última temporada con impresionantes números: 13 goles y 8 asistencias.

¿Hasta cuándo es el contrato de Kevin Serna?

El extremo ha firmado con Fluminense hasta finales de 2027, lo que forzará a Boca Juniors a negociar directamente la cláusula de rescisión. Por otro lado, Alianza Lima también está monitoreando de cerca la situación de Juan Pablo Freytes, cuya situación contractual con el equipo de Río es comparable.

Publicidad
Imagen
Kevin Serna es alternativa dentro de Boca Juniors. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Kevin Serna es objetivo de Boca Juniors para el mercado de pases 2026.
  • Alianza Lima conserva el 30% de los derechos y ganaría 1.8 millones.
  • El delantero tiene contrato vigente con Fluminense hasta diciembre de 2027.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Alianza Lima ganará esta cifra millonaria con la venta de Juan Pablo Freytes al Bologna
Alianza Lima

Alianza Lima ganará esta cifra millonaria con la venta de Juan Pablo Freytes al Bologna

Alianza Lima ingresaría un nuevo monto millonario por la venta de futbolista a Europa
Alianza Lima

Alianza Lima ingresaría un nuevo monto millonario por la venta de futbolista a Europa

Mientras Sergio Peña gana 600 mil dólares en Alianza Lima, el salario que cobra Kevin Serna en Fluminense
Alianza Lima

Mientras Sergio Peña gana 600 mil dólares en Alianza Lima, el salario que cobra Kevin Serna en Fluminense

Tras igualar 2-2 en amistoso ante Boys: día, hora y canal del próximo partido de Cristal
Sporting Cristal

Tras igualar 2-2 en amistoso ante Boys: día, hora y canal del próximo partido de Cristal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo