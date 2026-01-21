Alianza Lima podría ganar una millonada si Kevin Serna es vendido a Boca Juniors desde Fluminense

El mercado de pases de 2026 ha puesto nuevamente a Kevin Serna en el centro de la escena tras el interés de Boca Juniors. El club argentino, dirigido por Juan Román Riquelme, busca reforzar su ataque con el extremo colombiano-peruano tras caerse otras opciones como la de Marino Hinestroza.

Alianza Lima ganaría varios millones de dólares

Esta noticia ha generado gran expectativa en La Victoria, ya que Alianza Lima se frota las manos ante una posible transferencia millonaria. El cuadro íntimo, al momento de vender a Serna al Fluminense en 2024, fue estratégico y aseguró beneficios económicos para el futuro del club.

La clave del negocio reside en que Alianza Lima conservó el 30% de los derechos económicos del jugador para una futura venta. Esto significa que, si el “Xeneize” decide comprar el pase del futbolista al equipo brasileño, una parte importante de ese dinero ingresará directamente a las arcas blanquiazules.

Actualmente, Kevin Serna ha visto incrementado su valor de mercado de forma considerable tras su destacada participación en el Mundial de Clubes 2025. El portal especializado Transfermarkt sitúa su cotización cerca de los 5 millones de dólares, aunque Fluminense pediría una cifra superior para dejarlo salir de Río de Janeiro.

Alianza Lima le sacó el jugo a Kevin Serna. (Foto: X).

Si la operación se concreta por un monto estimado de 6 millones de dólares, Alianza Lima recibiría aproximadamente 1.8 millones de dólares sin realizar mayor esfuerzo. Este ingreso representaría una de las plusvalías más exitosas en la historia reciente del fútbol peruano, superando incluso ingresos por ventas directas.

Por ahora, el jugador mantiene la calma y se enfoca en la pretemporada con el “Flu”, club donde tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. Sin embargo, la presión de Boca Juniors y la necesidad de ingresos de los clubes sudamericanos podrían acelerar el traspaso en las próximas semanas.

¿Cómo es la distribución del pase de Kevin Serna?

El extremo colombiano Kevin Serna, exjugador de Chankas en la Liga 1, se ha convertido en una pieza fundamental del esquema brasileño de Fluminense. El club carioca posee el 50% de sus derechos, mientras que Alianza Lima tiene el 30% y ADT de Tarma el 20%. Serna concluyó la última temporada con impresionantes números: 13 goles y 8 asistencias.

¿Hasta cuándo es el contrato de Kevin Serna?

El extremo ha firmado con Fluminense hasta finales de 2027, lo que forzará a Boca Juniors a negociar directamente la cláusula de rescisión. Por otro lado, Alianza Lima también está monitoreando de cerca la situación de Juan Pablo Freytes, cuya situación contractual con el equipo de Río es comparable.

Kevin Serna es alternativa dentro de Boca Juniors. (Foto: X).

DATOS CLAVES