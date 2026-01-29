El equipo dirigido por Pablo Guede ya tiene todo listo para su estreno en el torneo local este miércoles al mediodía. El periodista Gerson Cuba reveló que el once blanquiazul presentará novedades tácticas importantes para afrontar los 3,250 metros de altura de la ciudad incontrastable.

Alianza Lima cambia para jugar con Sport Huancayo

La gran sorpresa en el esquema íntimo es la inclusión de Fernando Gaibor, quien apunta al titularato tras mostrar un gran nivel en los entrenamientos. El volante ecuatoriano será el encargado de darle pausa y claridad al mediocampo victoriano en un escenario donde la gestión del balón es fundamental para no desgastarse físicamente.

Esta variante responde a una baja sensible de último minuto: Jesús Castillo no formará parte de la delegación que viaje a Huancayo. El mediocampista sufrió un esguince durante el reciente amistoso frente al Inter de Miami, lo que ha encendido las alarmas en el cuerpo médico de cara a los próximos retos.

El once de Alianza Lima contra Sport Huancayo

Ante esta ausencia, el 11 tentativo de Alianza Lima estaría conformado por Viscarra en el arco; una línea defensiva con Advíncula, Antoni, Garcés y Carbajal. En la zona de volantes, Gaibor estará acompañado por Gianfranco Chávez y Vélez, buscando equilibrio entre marca y salida limpia.

Alianza Lima se prepara para jugar la Liga 1. (Foto: Di’andello).

El ataque promete ser explosivo con la presencia de Gaspar Gentile y Erick Castillo por las bandas, dejando a Paolo Guerrero como el referente de área. Guede confía en que la jerarquía del “Depredador” sea determinante para aprovechar las pocas licencias que suele otorgar el “Rojo Matador” en su casa.

La evolución de Jesús Castillo será monitoreada constantemente para definir si podrá estar presente en el viaje a Paraguay. Por ahora, el enfoque total del plantel está en sumar sus tres primeros puntos en una de las plazas más complicadas del campeonato peruano.

Estilo nuevo de Alianza Lima para la Liga 1

El cuerpo técnico ha puesto especial énfasis en el trabajo regenerativo y de adaptación para los nuevos refuerzos que no están habituados a la presión atmosférica de la sierra central. La consigna de Guede es clara: mantener un bloque compacto que evite los recorridos largos y permita a jugadores como Vélez y Gaibor administrar el ritmo del encuentro.

Por otro lado, la directiva blanquiazul espera que este primer paso en la Liga 1 sirva para consolidar el funcionamiento colectivo antes de afrontar el calendario internacional. Una victoria en el Estadio IPD de Huancayo no solo significaría tres puntos valiosos, sino también un golpe de autoridad moral tras la reciente baja por lesión de Castillo.

Alianza Lima debutará con la camiseta alternativa por Liga 1. (Foto: X).

DATOS CLAVES