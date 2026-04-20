Ex Alianza Lima sorprende dentro del mercado peruano y es contratado por equipo campeón

El mercado de pases del fútbol peruano ha dado una de las noticias más inesperadas de la temporada 2026. Gustavo Roverano, histórico portero y bicampeón con Alianza Lima, ha sido anunciado oficialmente como el nuevo director técnico de Ecosem Pasco.

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Este movimiento estratégico busca potenciar las aspiraciones del conjunto pasqueño en su lucha por el ascenso. La llegada del “Máscara” aporta un perfil de jerarquía internacional a un equipo que ya ostenta títulos en su etapa regional y distrital.

Un estratega con ADN ganador para las alturas

Roverano es recordado por la hinchada blanquiazul como pieza fundamental en la obtención de los títulos nacionales de 2001 y 2003. Su experiencia bajo los tres palos en equipos como Sporting Cristal y Deportivo Concepción le otorga un conocimiento profundo del fútbol sudamericano.

Como entrenador, ha liderado proyectos en instituciones de gran peso como Alianza Lima y Cienciano del Cusco. Además, su paso por la selección peruana Sub-20 le brinda una capacidad especial para la formación y captación de nuevos talentos en la altura de Cerro de Pasco.

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Ecosem Pasco y el objetivo del ascenso profesional

La contratación de un técnico con la trayectoria de Roverano confirma las altas ambiciones de la directiva de Ecosem Pasco para este ciclo. El club busca aprovechar su conocimiento táctico para superar las fases críticas del torneo y asegurar un cupo en la Liga 2.

El impacto de este fichaje en el mercado peruano es inmediato, atrayendo la atención de los aficionados hacia el “torneo del fútbol macho”. Se espera que el debut del estratega uruguayo nacionalizado peruano marque el inicio de una era de éxitos para el cuadro pasqueño.

Gustavo Roverano presentado como nuevo entrenador del Ecosem. (Foto: X).

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