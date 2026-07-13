Paolo Guerrero después de ser protagonista de rumores sobre su futuro. Explicó en un comunicado oficial, todo lo que quieren saber los fans.

El delantero peruano Paolo Guerrero rompió el silencio tras la filtración de una carta que encendió las alarmas en el fútbol nacional. Según información compartida por la periodista Fernanda Huapaya y confirmada de primera mano por el diario El Comercio, el capitán blanquiazul aclaró cuál será su futuro deportivo y lanzó un duro descargo contra la actual gestión de la institución.

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Para tranquilidad de la hinchada íntima, el “Depredador” descartó tajantemente su retiro del fútbol profesional o una salida inmediata de Alianza Lima. Al contrario, el goleador histórico aseguró que su prioridad absoluta sigue estando dentro de la cancha, donde buscará pelear hasta el final por el título nacional tras haber conquistado el Torneo Apertura.

Paolo Guerrero expone su opinión sobre Alianza Lima. (Foto: X).

Sin embargo, el comunicado de Guerrero no se limitó a lo deportivo y expuso una grave crisis institucional a través de 11 puntos clave que detallamos a continuación.

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El descargo de Paolo Guerrero sobre la crisis en Alianza Lima

El riesgo de las decisiones ocultas

Guerrero expresó su profunda preocupación por el manejo del club y la posibilidad de que el futuro de Alianza Lima quede en manos de decisiones poco claras. El delantero reveló que su grupo de trabajo lleva más de 15 semanas intentando presentar una propuesta seria y financiada para comprar las acreencias del club, encontrando únicamente evasivas y silencio por parte de los responsables.

La responsabilidad por la historia familia

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El jugador recordó su formación en las divisiones menores del club y el fuerte vínculo emocional de su familia con la camiseta blanquiazul. Mencionó la dolorosa pérdida de su tío “Caico” Gonzales Ganoza en la tragedia de Ventanilla para enfatizar que siente el deber moral de actuar y proteger la identidad histórica de la institución.

Compromiso con su propio patrimonio

Ante el rápido avance de otra propuesta competidora que sí parece ser recibida formalmente, el “9” aseguró estar dispuesto a poner su propio patrimonio para construir un legado transparente. El futbolista criticó que el actual manejo dirigencial y político no ayuda a que Alianza Lima crezca como merece ni a que pueda salir de su deuda de manera seria y ordenada.

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Madurez frente a las críticas y confusión en WhatsApp

El atacante afirmó que cuenta con la madurez necesaria para ignorar los comentarios externos y las opiniones de terceros sobre su decisión de involucrarse en la política del club. Asimismo, lamentó la difusión de comunicados informales con nombramientos y renuncias en grupos de WhatsApp, los cuales no llevan firmas ni procedencia clara, generando una enorme incertidumbre institucional.

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Respaldo de socios e hinchas bajo confidencialidad

Guerrero explicó que decidió participar activamente tras recibir una carta de socios e hinchas que le pidieron sumarse para evitar que el club repita situaciones oscuras del pasado. Las identidades de estas personas se mantienen bajo estricto acuerdo de confidencialidad para protegerlas de posibles represalias o desacuerdos dentro de la vida política de Alianza Lima.

Un equipo de profesionales de alto nivel

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Para esta iniciativa, el capitán no actúa solo, sino que está respaldado por un equipo de asesores financieros, abogados de gran reputación y expertos en la gestión deportiva. Además, puso a disposición de Alianza Lima sus contactos internacionales construidos a lo largo de sus 25 años de exitosa carrera profesional para mejorar la infraestructura y potenciar las divisiones menores.

Cronología de una propuesta ignorada

El comunicado detalla que el grupo de Guerrero ya tenía su propuesta definida a inicios de abril de 2026, mucho antes de que apareciera el proyecto de la competencia. A pesar de enviar comunicaciones formales a la fiduciaria, se les informó que las decisiones de fondo ya no dependían de ellos debido al ingreso de Jorge Zúñiga, sugiriéndoles buscar un entendimiento directo con Salomón Lerner.

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La sorprendente reunión con Salomón Lerner

Guerrero relató un encuentro de más de dos horas con Salomón Lerner en las oficinas del Banco de Alimentos. En dicha reunión, Lerner les detalló el esquema diseñado para mantener el control de Alianza Lima hasta el año 2031 o más allá, además de explicarles que decidió vender sus posiciones fiduciarias debido a fuertes diferencias con la gestión anterior de Diego González Posada.

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Trabas, intermediarios y la respuesta de Luis Felipe Bravo

El delantero expuso que Lerner admitió haber brindado apoyo profesional a la propuesta rival para que cumplieran los requisitos del proceso. Al pedir la misma ayuda ante tantas trabas, Lerner se comprometió a conseguirles una reunión con los dueños de las acreencias, pero luego les informó por WhatsApp que la gestión falló tras hablar con Luis Felipe Bravo, presidente del fondo de inversión.

Las cuatro preguntas clave de Guerrero

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Ante el escenario de hermetismo, el futbolista lanzó cuatro interrogantes directas para exigir transparencia pública:

¿Quiénes son realmente los dueños de las acreencias?

¿Quién tiene hoy la capacidad de tomar una decisión?

¿Por qué no se les permite presentar una propuesta formal?

¿Por qué una propuesta que apareció después parece avanzar mientras la suya ni siquiera es escuchada?

El día que Paolo Guerrero fue presentado en Alianza Lima. (Foto: X).

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El peligro de la inestabilidad en el plantel

Guerrero advirtió que el secretismo y el ruido político pueden ingresar al día a día de la plantilla, quebrando la confianza del hincha y perjudicando el rendimiento deportivo. El delantero instó a cuidar el éxito en la cancha con bases sólidas y procesos transparentes entre el equipo, la dirección deportiva y el comando técnico.

Llamado a la unión de los referentes históricos

En la última parte del documento difundido por la prensa local, Guerrero hizo un llamado de alerta a sus compañeros, exjugadores y referentes históricos del club íntimo. El atacante enfatizó que Alianza Lima no pertenece a un grupo cerrado, sino a sus millones de seguidores, y exigió igualdad de condiciones para competir limpiamente por el futuro financiero de la institución.

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