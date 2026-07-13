Pablo Guede está incómodo en Alianza Lima y expone los problemas dentro del club

El entrenador de Alianza Lima, está viviendo momentos complicados. Pablo Guede cuenta con asuntos, que deberá solucionar pronto la directiva.

La interna de Alianza Lima atraviesa horas críticas tras revelarse un profundo malestar en el comando técnico. Según la información brindada por el periodista Kevin Pacheco en el programa Fútbol Satélite, el entrenador Pablo Guede y la dirección y gerencia deportiva, a cargo de los Navarro, arrastran una fuerte tensión debido a decisiones institucionales recientes.

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Las promesas incumplidas que desatan crisis en Matute

El principal detonante de este conflicto fue la cancelación de la pretemporada programada en el extranjero a mitad de año. El cuerpo técnico consideraba fundamental realizar estos exigentes trabajos fuera del país para potenciar físicamente al plantel.

Pablo Guede fue contratado el pasado mes de Diciembre. (Foto: X).

Al no concretarse esta planificación, que además incluía una serie de partidos amistosos de primer nivel, la molestia del estratega se hizo evidente de inmediato. La frustración radica en que el equipo perdió una valiosa oportunidad de ganar ritmo internacional de cara a la segunda mitad del campeonato.

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Los refuerzos de jerarquía que no llegan a Alianza Lima

A este malestar por la pretemporada se suma la falta de fichajes que realmente marquen una diferencia en el terreno de juego. Guede insiste en la necesidad de incorporar un jugador desequilibrante, una exigencia que los Navarro, desde la dirección y gerencia deportiva, aún no han podido cumplir.

Sin estas incorporaciones de peso para potenciar la ofensiva, el panorama deportivo se vuelve sumamente complejo y limitado para el entrenador. Esta situación ha desgastado la relación diaria, ya que el comando técnico siente que no cuenta con las herramientas prometidas para competir al máximo nivel.

¿Está en riesgo la continuidad de Pablo Guede?

Pese a la evidente incomodidad revelada en Fútbol Satélite, por el momento está descartada la renuncia de Pablo Guede a la dirección técnica del cuadro íntimo. El estratega planea seguir al frente del equipo, buscando soluciones inmediatas dentro del terreno de juego con el material que tiene disponible.

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Sin embargo, en el cambiante mundo del fútbol nadie puede asegurar la permanencia a largo plazo de un proceso si los resultados no acompañan. Con un ambiente tan pesado y las diferencias expuestas, el futuro del proyecto de Alianza Lima sigue siendo una completa incógnita para las próximas semanas.

DATOS CLAVE

Pablo Guede y los Navarro arrastran tensión por cancelar la pretemporada en el extranjero.

Falta de fichajes desequilibrantes es una exigencia no cumplida por la gerencia deportiva.

Renuncia descartada por el momento; el estratega seguirá dirigiendo al equipo de Alianza Lima.