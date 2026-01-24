Alianza Lima recibió la peor noticia posible sobre el traspaso de Kevin Serna a Boca Juniors

Las esperanzas de Alianza Lima por recibir un millonario ingreso extra se han desvanecido por completo este mercado de pases. El periodista argentino César Luis Merlo confirmó que Fluminense rechazó formalmente la oferta de Boca Juniors por el extremo colombiano.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima no recibirá dinero por Kevin Serna

El conjunto brasileño fue tajante al declarar a Kevin Serna como un jugador fundamental para la presente temporada en Sudamérica. A pesar de que los “Xeneizes” pusieron sobre la mesa la suma de 5 millones de dólares, la directiva del “Flu” no tiene intención de debilitar su ataque.

Esta decisión impacta directamente en las arcas del club de La Victoria, que mantenía una plusvalía por el jugador. Los directivos íntimos ya proyectaban ese flujo de caja para fortalecer su propio plantel de cara a los torneos internacionales de este año.

Publicidad

Publicidad

El acuerdo de venta original entre Alianza y Fluminense estipulaba que los peruanos cobrarían un porcentaje ante una futura transferencia. Al caerse la operación con el gigante argentino, el equipo peruano se queda sin el bono económico que muchos ya daban por hecho.

Kevin Serna jugando en Fluminense. (Foto: X).

Por ahora, Serna continuará su carrera en el Brasileirao, donde ha logrado adaptarse rápidamente tras su salida de la Liga 1. Su valor de mercado sigue al alza, pero Alianza Lima tendrá que esperar una venta futura a un mercado más competitivo para ver frutos económicos.

Publicidad

Publicidad

El golpe es tanto financiero como anímico para los seguidores blanquiazules, que veían en esta operación una validación del buen ojo de su scouting. La oportunidad de facturar una cifra histórica por un exjugador de la casa queda, por ahora, en pausa indefinida.

ver también Así lucen Paolo Guerrero y Luis Advíncula tras agresión de barristas de Alianza

¿Cuál fue la oferta definitiva por Kevin Serna?

Boca Juniors ofreció $5M USD por el 100% del pase, cifra que fue considerada insuficiente por el club de Río de Janeiro. Kevin Serna tiene vínculo con Fluminense hasta finales de 2027, lo que le da al club brasileño total poder de negociación.

¿Cuánto dinero perdió Alianza Lima?

Alianza Lima había obtenido previamente cerca de 3 millones de dólares por la venta del 70% del pase al club de Río de Janeiro. Sin embargo, el club peruano perdió $1,500,000 USD al dejar de cobrar la parte correspondiente a su 30% restante de la propiedad.

Publicidad

Publicidad

Kevin Serna siendo importante en Fluminense. (Foto: X).

DATOS CLAVES