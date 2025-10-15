El Observatorio de Fútbol CIES es una de las organizaciones más destacadas a la hora de analizar, precisamente, este deporte. Suele dar a conocer las estadísticas y los datos más importantes de jugadores y ligas de todo el mundo. En este sentido, 8 diferentes rankings y listados fueron dados a conocer en las últimas horas y en uno de ellos destaca Álex Valera, figura y goleador de Universitario.

Publicidad

Publicidad

El CIES publicó un documento en donde destacan aspectos individuales de los mejores jugadores del mundo. Dichos aspectos son diferentes áreas del juego tanto ofensivas como defensivas. Para mostrarlo, eligieron a los 50 mejores jugadores por sector y tomaron como referencia los últimos seis meses de partidos en sus ligas locales.

Las ocho áreas del juego que analizaron los expertos del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) son: defensa aérea, defensa terrestre, construcción defensiva, conducción de juego, uno contra uno, creación de ocasiones, finalización y ataque aéreo.

Álex Valera, entre los 50 mejores jugadores en ataque aéreo del mundo

De los ocho aspectos tomados por el CIES, en el único en el que aparece un jugador peruano es en ataque aéreo. Y es Álex Valera quien se ubica en el puesto 48 de un ranking que lidera el noruego Erling Haaland, figura del Manchester City.

Publicidad

Publicidad

Erling Haaland destaca en el ranking CIES en “ataque aéreo” (Getty Images).

Valera es goleador de Universitario en este 2025 con 14 goles, 7 anotados en el Torneo Apertura y otros 7 en el Clausura. De esa cantidad, 4 han sido de cabeza, precisamente, uno de los aspectos destacados en este ranking.

Publicidad

Publicidad

Según el CIES, de un índice donde el 100 es lo máximo, Valera tiene un 89.4, un número muy alto, que le permite figura en este listado. Esa misma cifra tienen otros delanteros sudamericanos como el colombiano, ex Alianza Lima, Pablo Sabbag, el paraguayo Guillermo Paiva de Júnior de Barranquilla y el brasileño Jorge Teixeira, quien juega en el Pohang Steelers de Corea del Sur.

Para llegar a esos números, este organismo toma como “ataque aéreo” a los “duelos aéreos ganados en comparación con el promedio del equipo y la tasa de éxito”. A su vez, se aclara que “el cálculo considera el valor máximo entre los indicadores mencionados, el promedio de las tres mejores puntuaciones y el valor máximo entre el promedio y la mediana, con un reescalado de los valores de 40 a 100”.

ver también “Les callaron la boca”; explotó Álex Valera tras las críticas que recibieron los jóvenes de la Selección Peruana

El índice 100 lo tiene Erling Haaland, quien lleva un total de 15 goles en esta temporada 2025-26 con Manchester City en 13 partidos. Nueve de esos goles han sido por Premier League. Sorpresivamente, ninguno fue hecho de cabeza, pero, sus aportes por la vía aérea han sido notables.

Publicidad

Publicidad

Ranking del CIES en área de juego de ATAQUE AÉREO

POS ÍNDICE JUGADOR EQUIPO EDAD 1 100.0 Erling Haaland Manchester City (ENG) 25.2 años 2 98.6 José Manuel López SE Palmeiras (BRA) 24.8 años 3 98.2 Ronaldo Martínez CA Platense (ARG) 29.4 años 4 97.9 Barnabás Varga Ferencvárosi TC (HUN) 30.9 años 5 97.4 Alexander Sörloth Atlético Madrid (ESP) 29.8 años 6 96.3 Ante Budimir CA Osasuna (ESP) 34.2 años 7 95.3 Ludovic Ajorque Stade Brestois (FRA) 31.6 años 8 95.1 Aurélien Scheidler RSC Charleroi (BEL) 27.3 años 9 95.1 Aleksandr Sobolev FK Zenit (RUS) 28.6 años 10 94.4 Everaldo Stum Fluminense FC (BRA) 34.3 años 11 93.9 Artem Dzyuba Akron Togliatti (RUS) 37.1 años 12 93.6 Tobias Lauritsen Sparta Rotterdam (NED) 28.1 años 13 93.4 Beto Gomes Everton FC (ENG) 27.7 años 14 92.7 Thierno Barry Everton FC (ENG) 23.0 años 15 92.7 Facundo Bruera Barracas Central (ARG) 27.0 años 16 92.7 Jean-Philippe Mateta Crystal Palace (ENG) 28.3 años 17 92.6 Jhon Córdoba FK Krasnodar (RUS) 32.4 años 18 92.4 Kieffer Moore Wrexham AFC (ENG/2) 33.2 años 19 92.4 Mateo Pellegrino Parma Calcio (ITA) 24.0 años 20 92.3 Gytis Paulauskas MFK Zemplín (SVK) 26.0 años 21 92.3 Patrik Schick Bayer Leverkusen (GER) 29.7 años 22 92.0 Raúl Jiménez Fulham FC (ENG) 34.4 años 23 91.7 Bruno Damiani Philadelphia Union (USA) 23.5 años 24 91.3 Vedat Muriqi RCD Mallorca (ESP) 31.5 años 25 91.1 Adam Buksa Udinese Calcio (ITA) 29.2 años 26 91.0 Luuk de Jong FC Porto (POR) 35.1 años 27 91.0 Olivier Giroud LOSC Lille (FRA) 39.0 años 28 90.9 Andrej Ilić Union Berlin (GER) 25.5 años 29 90.8 Carlos González Newell’s Old Boys (ARG) 32.7 años 30 90.7 Tani Oluwaseyi Villarreal CF (ESP) 25.4 años 31 90.7 Adrián Alcaraz Olimpia Asunción (PAR) 26.0 años 32 90.7 Jonatan Torres Cerro Porteño (PAR) 28.8 años 33 90.6 Wellington Tanque Avispa Fukuoka (JPN) 37.6 años 34 90.6 Joaquín Panichelli RC Strasbourg (FRA) 23.0 años 35 90.5 Abdulla Helal Bohemians 1905 (CZE) 32.3 años 36 90.5 Daiju Sasaki Vissel Kobe (JPN) 26.1 años 37 90.4 Alex Arce Independiente Rivadavia (ARG) 30.3 años 38 90.4 Christian Benteke D.C. United (USA) 34.8 años 39 90.4 Se-hun Oh Machida Zelvia (JPN) 26.7 años 40 90.3 Guido Carrillo Club Estudiantes (ARG) 34.4 años 41 90.3 Tiago Pereira Jeonbuk FC (KOR) 31.9 años 42 90.1 Tolu Arokodare Wolverhampton FC (ENG) 24.9 años 43 89.7 Maxi Gómez Club Nacional (URU) 29.1 años 44 89.6 Yuma Suzuki Kashima Antlers (JPN) 29.4 años 45 89.5 Barna Tóth Paksi FC (HUN) 30.6 años 46 89.4 Jorge Luiz Pohang Steelers (KOR) 26.3 años 47 89.4 Guillermo Paiva Junior FC (COL) 28.1 años 48 89.4 Alex Valera Club Universitario (PER) 29.4 años 49 89.3 Pablo Sabbag Suwon FC (KOR) 28.3 años 50 89.2 Rodrigo Castillo CA Lanús (ARG) 26.6 años Fuente: Observatorio de fútbol CIES

Kevin Serna y Juan Pablo Freytes, ex Alianza Lima, destacados por la CIES

Entre otros conocidos jugadores que han pasado por la Liga 1 Perú, aparecen los nombres de otros dos ex Alianza Lima, quienes recientemente se destacaron en el Mundial de Clubes de la FIFA jugando para Fluminense. Son los casos de Kevin Serna y Juan Pablo Freytes.

ver también Pronósticos Alianza Lima vs Sport Boys: sin chances de título, pero con el Acumulado en juego

Serna se ubicó en el puesto 26 del ranking estadístico (índice de 87.4) en cuanto a “uno contra uno”. Éste destaca los “regates exitosos y tasa de éxito; junto a las carreras progresivas de al menos ocho metros hacia la portería contraria”. En ese listado, el puesto 1 con un índice de 100 es para Michael Olise, futbolista del Bayern Múnich.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Freytes se destacó en “construcción defensiva”, el cual toma los “pases exitosos desde su propia mitad en comparación con el promedio del equipo y la tasa de éxito”. Se ubicó en el puesto 29 con un índice de 90.9, mientras que el líder en esta estadística es Rúben Dias del Manchester City con índice 100.