Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Actualidad

Álex Valera de Universitario destaca en el Top 50 de prestigioso ranking que lidera Erling Haaland

Álex Valera aparece como el único peruano en uno de los 8 rankings realizados por el Observatorio de Fútbol CIES.

Por Hugo Avalos

Álex Valera destacó en prestigioso ranking, Haaland líder.
© Composición BolavipÁlex Valera destacó en prestigioso ranking, Haaland líder.

El Observatorio de Fútbol CIES es una de las organizaciones más destacadas a la hora de analizar, precisamente, este deporte. Suele dar a conocer las estadísticas y los datos más importantes de jugadores y ligas de todo el mundo. En este sentido, 8 diferentes rankings y listados fueron dados a conocer en las últimas horas y en uno de ellos destaca Álex Valera, figura y goleador de Universitario.

Publicidad

El CIES publicó un documento en donde destacan aspectos individuales de los mejores jugadores del mundo. Dichos aspectos son diferentes áreas del juego tanto ofensivas como defensivas. Para mostrarlo, eligieron a los 50 mejores jugadores por sector y tomaron como referencia los últimos seis meses de partidos en sus ligas locales.

Las ocho áreas del juego que analizaron los expertos del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) son: defensa aérea, defensa terrestre, construcción defensiva, conducción de juego, uno contra uno, creación de ocasiones, finalización y ataque aéreo.

Álex Valera, entre los 50 mejores jugadores en ataque aéreo del mundo

De los ocho aspectos tomados por el CIES, en el único en el que aparece un jugador peruano es en ataque aéreo. Y es Álex Valera quien se ubica en el puesto 48 de un ranking que lidera el noruego Erling Haaland, figura del Manchester City.

Publicidad
Erling Haaland destaca en el ranking CIES en “ataque aéreo” (Getty Images).

Erling Haaland destaca en el ranking CIES en “ataque aéreo” (Getty Images).

Valera es goleador de Universitario en este 2025 con 14 goles, 7 anotados en el Torneo Apertura y otros 7 en el Clausura. De esa cantidad, 4 han sido de cabeza, precisamente, uno de los aspectos destacados en este ranking.

Publicidad

Según el CIES, de un índice donde el 100 es lo máximo, Valera tiene un 89.4, un número muy alto, que le permite figura en este listado. Esa misma cifra tienen otros delanteros sudamericanos como el colombiano, ex Alianza Lima, Pablo Sabbag, el paraguayo Guillermo Paiva de Júnior de Barranquilla y el brasileño Jorge Teixeira, quien juega en el Pohang Steelers de Corea del Sur.

Para llegar a esos números, este organismo toma como “ataque aéreo” a los “duelos aéreos ganados en comparación con el promedio del equipo y la tasa de éxito”. A su vez, se aclara que “el cálculo considera el valor máximo entre los indicadores mencionados, el promedio de las tres mejores puntuaciones y el valor máximo entre el promedio y la mediana, con un reescalado de los valores de 40 a 100”.

“Les callaron la boca”; explotó Álex Valera tras las críticas que recibieron los jóvenes de la Selección Peruana

ver también

“Les callaron la boca”; explotó Álex Valera tras las críticas que recibieron los jóvenes de la Selección Peruana

El índice 100 lo tiene Erling Haaland, quien lleva un total de 15 goles en esta temporada 2025-26 con Manchester City en 13 partidos. Nueve de esos goles han sido por Premier League. Sorpresivamente, ninguno fue hecho de cabeza, pero, sus aportes por la vía aérea han sido notables.

Publicidad

Ranking del CIES en área de juego de ATAQUE AÉREO

POSÍNDICEJUGADOREQUIPOEDAD
1100.0Erling HaalandManchester City (ENG)25.2 años
298.6José Manuel LópezSE Palmeiras (BRA)24.8 años
398.2Ronaldo MartínezCA Platense (ARG)29.4 años
497.9Barnabás VargaFerencvárosi TC (HUN)30.9 años
597.4Alexander SörlothAtlético Madrid (ESP)29.8 años
696.3Ante BudimirCA Osasuna (ESP)34.2 años
795.3Ludovic AjorqueStade Brestois (FRA)31.6 años
895.1Aurélien ScheidlerRSC Charleroi (BEL)27.3 años
995.1Aleksandr SobolevFK Zenit (RUS)28.6 años
1094.4Everaldo StumFluminense FC (BRA)34.3 años
1193.9Artem DzyubaAkron Togliatti (RUS)37.1 años
1293.6Tobias LauritsenSparta Rotterdam (NED)28.1 años
1393.4Beto GomesEverton FC (ENG)27.7 años
1492.7Thierno BarryEverton FC (ENG)23.0 años
1592.7Facundo BrueraBarracas Central (ARG)27.0 años
1692.7Jean-Philippe MatetaCrystal Palace (ENG)28.3 años
1792.6Jhon CórdobaFK Krasnodar (RUS)32.4 años
1892.4Kieffer MooreWrexham AFC (ENG/2)33.2 años
1992.4Mateo PellegrinoParma Calcio (ITA)24.0 años
2092.3Gytis PaulauskasMFK Zemplín (SVK)26.0 años
2192.3Patrik SchickBayer Leverkusen (GER)29.7 años
2292.0Raúl JiménezFulham FC (ENG)34.4 años
2391.7Bruno DamianiPhiladelphia Union (USA)23.5 años
2491.3Vedat MuriqiRCD Mallorca (ESP)31.5 años
2591.1Adam BuksaUdinese Calcio (ITA)29.2 años
2691.0Luuk de JongFC Porto (POR)35.1 años
2791.0Olivier GiroudLOSC Lille (FRA)39.0 años
2890.9Andrej IlićUnion Berlin (GER)25.5 años
2990.8Carlos GonzálezNewell’s Old Boys (ARG)32.7 años
3090.7Tani OluwaseyiVillarreal CF (ESP)25.4 años
3190.7Adrián AlcarazOlimpia Asunción (PAR)26.0 años
3290.7Jonatan TorresCerro Porteño (PAR)28.8 años
3390.6Wellington TanqueAvispa Fukuoka (JPN)37.6 años
3490.6Joaquín PanichelliRC Strasbourg (FRA)23.0 años
3590.5Abdulla HelalBohemians 1905 (CZE)32.3 años
3690.5Daiju SasakiVissel Kobe (JPN)26.1 años
3790.4Alex ArceIndependiente Rivadavia (ARG)30.3 años
3890.4Christian BentekeD.C. United (USA)34.8 años
3990.4Se-hun OhMachida Zelvia (JPN)26.7 años
4090.3Guido CarrilloClub Estudiantes (ARG)34.4 años
4190.3Tiago PereiraJeonbuk FC (KOR)31.9 años
4290.1Tolu ArokodareWolverhampton FC (ENG)24.9 años
4389.7Maxi GómezClub Nacional (URU)29.1 años
4489.6Yuma SuzukiKashima Antlers (JPN)29.4 años
4589.5Barna TóthPaksi FC (HUN)30.6 años
4689.4Jorge LuizPohang Steelers (KOR)26.3 años
4789.4Guillermo PaivaJunior FC (COL)28.1 años
4889.4Alex ValeraClub Universitario (PER)29.4 años
4989.3Pablo SabbagSuwon FC (KOR)28.3 años
5089.2Rodrigo CastilloCA Lanús (ARG)26.6 años
Fuente: Observatorio de fútbol CIES

Kevin Serna y Juan Pablo Freytes, ex Alianza Lima, destacados por la CIES

Entre otros conocidos jugadores que han pasado por la Liga 1 Perú, aparecen los nombres de otros dos ex Alianza Lima, quienes recientemente se destacaron en el Mundial de Clubes de la FIFA jugando para Fluminense. Son los casos de Kevin Serna y Juan Pablo Freytes.

Pronósticos Alianza Lima vs Sport Boys: sin chances de título, pero con el Acumulado en juego

ver también

Pronósticos Alianza Lima vs Sport Boys: sin chances de título, pero con el Acumulado en juego

Serna se ubicó en el puesto 26 del ranking estadístico (índice de 87.4) en cuanto a “uno contra uno”. Éste destaca los “regates exitosos y tasa de éxito; junto a las carreras progresivas de al menos ocho metros hacia la portería contraria”. En ese listado, el puesto 1 con un índice de 100 es para Michael Olise, futbolista del Bayern Múnich.

Publicidad

Por su parte, Freytes se destacó en “construcción defensiva”, el cual toma los “pases exitosos desde su propia mitad en comparación con el promedio del equipo y la tasa de éxito”. Se ubicó en el puesto 29 con un índice de 90.9, mientras que el líder en esta estadística es Rúben Dias del Manchester City con índice 100.

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
La joya peruana por la que se pelean Alianza, Universitario y clubes de Europa
Peruanos en el exterior

La joya peruana por la que se pelean Alianza, Universitario y clubes de Europa

Zambrano mandó fuerte advertencia a horas del Alianza vs. Boys
Alianza Lima

Zambrano mandó fuerte advertencia a horas del Alianza vs. Boys

Mientras Alianza Lima descartó a Luis Advíncula, esto hizo Sporting Cristal por Bolt
Liga 1

Mientras Alianza Lima descartó a Luis Advíncula, esto hizo Sporting Cristal por Bolt

Mientras Cantero se quedaría en Alianza, el arquero que postulan para reemplazar a Viscarra
Alianza Lima

Mientras Cantero se quedaría en Alianza, el arquero que postulan para reemplazar a Viscarra

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo