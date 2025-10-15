El Observatorio de Fútbol CIES es una de las organizaciones más destacadas a la hora de analizar, precisamente, este deporte. Suele dar a conocer las estadísticas y los datos más importantes de jugadores y ligas de todo el mundo. En este sentido, 8 diferentes rankings y listados fueron dados a conocer en las últimas horas y en uno de ellos destaca Álex Valera, figura y goleador de Universitario.
El CIES publicó un documento en donde destacan aspectos individuales de los mejores jugadores del mundo. Dichos aspectos son diferentes áreas del juego tanto ofensivas como defensivas. Para mostrarlo, eligieron a los 50 mejores jugadores por sector y tomaron como referencia los últimos seis meses de partidos en sus ligas locales.
Las ocho áreas del juego que analizaron los expertos del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) son: defensa aérea, defensa terrestre, construcción defensiva, conducción de juego, uno contra uno, creación de ocasiones, finalización y ataque aéreo.
Álex Valera, entre los 50 mejores jugadores en ataque aéreo del mundo
De los ocho aspectos tomados por el CIES, en el único en el que aparece un jugador peruano es en ataque aéreo. Y es Álex Valera quien se ubica en el puesto 48 de un ranking que lidera el noruego Erling Haaland, figura del Manchester City.
Erling Haaland destaca en el ranking CIES en “ataque aéreo” (Getty Images).
Valera es goleador de Universitario en este 2025 con 14 goles, 7 anotados en el Torneo Apertura y otros 7 en el Clausura. De esa cantidad, 4 han sido de cabeza, precisamente, uno de los aspectos destacados en este ranking.
Según el CIES, de un índice donde el 100 es lo máximo, Valera tiene un 89.4, un número muy alto, que le permite figura en este listado. Esa misma cifra tienen otros delanteros sudamericanos como el colombiano, ex Alianza Lima, Pablo Sabbag, el paraguayo Guillermo Paiva de Júnior de Barranquilla y el brasileño Jorge Teixeira, quien juega en el Pohang Steelers de Corea del Sur.
Para llegar a esos números, este organismo toma como “ataque aéreo” a los “duelos aéreos ganados en comparación con el promedio del equipo y la tasa de éxito”. A su vez, se aclara que “el cálculo considera el valor máximo entre los indicadores mencionados, el promedio de las tres mejores puntuaciones y el valor máximo entre el promedio y la mediana, con un reescalado de los valores de 40 a 100”.
ver también
“Les callaron la boca”; explotó Álex Valera tras las críticas que recibieron los jóvenes de la Selección Peruana
El índice 100 lo tiene Erling Haaland, quien lleva un total de 15 goles en esta temporada 2025-26 con Manchester City en 13 partidos. Nueve de esos goles han sido por Premier League. Sorpresivamente, ninguno fue hecho de cabeza, pero, sus aportes por la vía aérea han sido notables.
Ranking del CIES en área de juego de ATAQUE AÉREO
|POS
|ÍNDICE
|JUGADOR
|EQUIPO
|EDAD
|1
|100.0
|Erling Haaland
|Manchester City (ENG)
|25.2 años
|2
|98.6
|José Manuel López
|SE Palmeiras (BRA)
|24.8 años
|3
|98.2
|Ronaldo Martínez
|CA Platense (ARG)
|29.4 años
|4
|97.9
|Barnabás Varga
|Ferencvárosi TC (HUN)
|30.9 años
|5
|97.4
|Alexander Sörloth
|Atlético Madrid (ESP)
|29.8 años
|6
|96.3
|Ante Budimir
|CA Osasuna (ESP)
|34.2 años
|7
|95.3
|Ludovic Ajorque
|Stade Brestois (FRA)
|31.6 años
|8
|95.1
|Aurélien Scheidler
|RSC Charleroi (BEL)
|27.3 años
|9
|95.1
|Aleksandr Sobolev
|FK Zenit (RUS)
|28.6 años
|10
|94.4
|Everaldo Stum
|Fluminense FC (BRA)
|34.3 años
|11
|93.9
|Artem Dzyuba
|Akron Togliatti (RUS)
|37.1 años
|12
|93.6
|Tobias Lauritsen
|Sparta Rotterdam (NED)
|28.1 años
|13
|93.4
|Beto Gomes
|Everton FC (ENG)
|27.7 años
|14
|92.7
|Thierno Barry
|Everton FC (ENG)
|23.0 años
|15
|92.7
|Facundo Bruera
|Barracas Central (ARG)
|27.0 años
|16
|92.7
|Jean-Philippe Mateta
|Crystal Palace (ENG)
|28.3 años
|17
|92.6
|Jhon Córdoba
|FK Krasnodar (RUS)
|32.4 años
|18
|92.4
|Kieffer Moore
|Wrexham AFC (ENG/2)
|33.2 años
|19
|92.4
|Mateo Pellegrino
|Parma Calcio (ITA)
|24.0 años
|20
|92.3
|Gytis Paulauskas
|MFK Zemplín (SVK)
|26.0 años
|21
|92.3
|Patrik Schick
|Bayer Leverkusen (GER)
|29.7 años
|22
|92.0
|Raúl Jiménez
|Fulham FC (ENG)
|34.4 años
|23
|91.7
|Bruno Damiani
|Philadelphia Union (USA)
|23.5 años
|24
|91.3
|Vedat Muriqi
|RCD Mallorca (ESP)
|31.5 años
|25
|91.1
|Adam Buksa
|Udinese Calcio (ITA)
|29.2 años
|26
|91.0
|Luuk de Jong
|FC Porto (POR)
|35.1 años
|27
|91.0
|Olivier Giroud
|LOSC Lille (FRA)
|39.0 años
|28
|90.9
|Andrej Ilić
|Union Berlin (GER)
|25.5 años
|29
|90.8
|Carlos González
|Newell’s Old Boys (ARG)
|32.7 años
|30
|90.7
|Tani Oluwaseyi
|Villarreal CF (ESP)
|25.4 años
|31
|90.7
|Adrián Alcaraz
|Olimpia Asunción (PAR)
|26.0 años
|32
|90.7
|Jonatan Torres
|Cerro Porteño (PAR)
|28.8 años
|33
|90.6
|Wellington Tanque
|Avispa Fukuoka (JPN)
|37.6 años
|34
|90.6
|Joaquín Panichelli
|RC Strasbourg (FRA)
|23.0 años
|35
|90.5
|Abdulla Helal
|Bohemians 1905 (CZE)
|32.3 años
|36
|90.5
|Daiju Sasaki
|Vissel Kobe (JPN)
|26.1 años
|37
|90.4
|Alex Arce
|Independiente Rivadavia (ARG)
|30.3 años
|38
|90.4
|Christian Benteke
|D.C. United (USA)
|34.8 años
|39
|90.4
|Se-hun Oh
|Machida Zelvia (JPN)
|26.7 años
|40
|90.3
|Guido Carrillo
|Club Estudiantes (ARG)
|34.4 años
|41
|90.3
|Tiago Pereira
|Jeonbuk FC (KOR)
|31.9 años
|42
|90.1
|Tolu Arokodare
|Wolverhampton FC (ENG)
|24.9 años
|43
|89.7
|Maxi Gómez
|Club Nacional (URU)
|29.1 años
|44
|89.6
|Yuma Suzuki
|Kashima Antlers (JPN)
|29.4 años
|45
|89.5
|Barna Tóth
|Paksi FC (HUN)
|30.6 años
|46
|89.4
|Jorge Luiz
|Pohang Steelers (KOR)
|26.3 años
|47
|89.4
|Guillermo Paiva
|Junior FC (COL)
|28.1 años
|48
|89.4
|Alex Valera
|Club Universitario (PER)
|29.4 años
|49
|89.3
|Pablo Sabbag
|Suwon FC (KOR)
|28.3 años
|50
|89.2
|Rodrigo Castillo
|CA Lanús (ARG)
|26.6 años
Kevin Serna y Juan Pablo Freytes, ex Alianza Lima, destacados por la CIES
Entre otros conocidos jugadores que han pasado por la Liga 1 Perú, aparecen los nombres de otros dos ex Alianza Lima, quienes recientemente se destacaron en el Mundial de Clubes de la FIFA jugando para Fluminense. Son los casos de Kevin Serna y Juan Pablo Freytes.
ver también
Pronósticos Alianza Lima vs Sport Boys: sin chances de título, pero con el Acumulado en juego
Serna se ubicó en el puesto 26 del ranking estadístico (índice de 87.4) en cuanto a “uno contra uno”. Éste destaca los “regates exitosos y tasa de éxito; junto a las carreras progresivas de al menos ocho metros hacia la portería contraria”. En ese listado, el puesto 1 con un índice de 100 es para Michael Olise, futbolista del Bayern Múnich.
Por su parte, Freytes se destacó en “construcción defensiva”, el cual toma los “pases exitosos desde su propia mitad en comparación con el promedio del equipo y la tasa de éxito”. Se ubicó en el puesto 29 con un índice de 90.9, mientras que el líder en esta estadística es Rúben Dias del Manchester City con índice 100.