Alianza Lima sí aceptó lo que Universitario rechazó: jugará ante Barcelona en Lima

En un hecho confirmado, Alianza Lima jugará un amistoso en Lima ante el primer equipo del Barcelona de España. Así se pudo conocer luego que Universitario rechazara la oferta puesto que no podía mover las fechas en caso se disputen los Play Offs de la Liga 1 temporada 2025.

Toda la información llegó gracias a Andre Prada Whiltimbury, CEO de Sound Music Entertainment, empresa que se encarga de traer al Barcelona y que previamente ya trajo al Inter Miami vs. Universitario.

En charla con el Diario El Comercio, Andre Prada reveló la fecha del partido del Barcelona en Lima: “La fecha por ahora es diciembre. La fecha específica todavía no la puedo confirmar al 100%, ya que falta el club oponente acá, en Perú”, explicó el empresario.

Además, Andre Prada también confirmó que Barcelona no hará una gira por toda América del Sur, sino que solo llega a esta parte del mundo para jugar en Lima: “Barcelona solamente llega en exclusividad para Perú. La única fecha latinoamericana es Perú. No hay otro país más, no hay otra fecha más”, apuntó.

Robert Lewandowski llegaría con el Barcelona a Lima. (Foto: Barcelona)

‘Flaco’ Granda reveló que Alianza Lima jugará ante Barcelona

Si bien Andre Prada Whiltimbury, CEO de Sound Music Entertainment, no confirmó al 100% que Alianza Lima sea el club elegido para el partido ante Barcelona, el directivo dejó en claro que las negociaciones sigue. Pero, en respuesta a esto, el periodista Giancarlo Granda reveló que sí será el cuadro íntimo.

Hablando en YouTube, Giancarlo Granda reveló la razón por la que Alianza Lima sí aceptó jugar con Barcelona, mientras que Universitario no: “El tema es la plata. A Universitario el monto no les cerró. La productora quedó fastidiada porque ya habían traído al Inter Miami y ahora no se llegó a un entendimiento con la ‘U’”, afirmó el comunicador.

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs. Barcelona en Lima?

Alianza Lima jugaría con Barcelona a fines de diciembre del 2025 en el estadio Nacional de Lima, según información de Giancarlo Granda. Lo cierto es que la fecha tentativa sería entre el 22 o 23 de diciembre.

¿En qué estadio jugarán Alianza Lima vs. Barcelona en Lima?

El partido entre Alianza Lima vs. Barcelona se podría dar en dos escenario: el estadio de Matute o el estadio Nacional. En principio se espera que sea en el estadio Nacional pues tiene más capacidad.