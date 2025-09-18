¿Se cancela el partido con Barcelona? Universitario dio su versión sobre el juego amistoso contra Lamine Yamal y equipo

En los últimos días, el mundo del fútbol peruano ha estado en ebullición ante la creciente especulación sobre un posible partido amistoso de gran envergadura entre Universitario de Deportes y el FC Barcelona. Lo que comenzó como un rumor silencioso, filtrado entre bambalinas, rápidamente escaló hasta convertirse en un tema de debate generalizado en todos los ámbitos deportivos, generando una considerable expectativa entre los aficionados.

¿Universitario jugará contra Barcelona de España?

La magnitud de estas conversaciones llegó a tal punto que el programa “Tiempo Crema”, un referente para los seguidores de Universitario, decidió abordar el tema directamente, entrevistando al administrador temporal del club. Su respuesta, caracterizada por una franqueza total, arrojó luz sobre la situación: “Si bien no hemos recibido una oferta formal del Barcelona, sí hemos tenido algún sondeo de los empresarios respecto a fechas”. Esta declaración confirmó que, aunque no hay un compromiso contractual aún, el interés y las gestiones preliminares existen.

El administrador enfatizó la complejidad inherente a organizar un evento de esta magnitud, señalando que la clave para que un amistoso con un club de prestigio como el Barcelona sea atractivo para el hincha y económicamente rentable, reside fundamentalmente en la disponibilidad de fechas. Franco Velazco, una figura clave en la administración de Universitario, subrayó que la comunicación con los encargados de este posible encuentro con el FC Barcelona es fluida y constante. Sin embargo, hizo un llamado a la paciencia, explicando que la realización de este amistoso no depende exclusivamente de la voluntad del club crema.

Lamine Yamal podría jugar en el Estadio Monumental “U”. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Los tiempos del campeonato local no ayudan

El calendario de la Liga 1 presenta un desafío significativo: “Tenemos varias propuestas para jugar un amistoso este año, pero desafortunadamente el calendario de la Liga 1 no nos ayuda porque si bien dependemos de nosotros para ser campeones, no se deja de tener en cuenta la posibilidad de una semifinal. No tendríamos fecha libre (en diciembre) para un amistoso”. Esta situación complica enormemente la inserción de un partido internacional en un calendario ya de por sí apretado y con objetivos deportivos prioritarios, como la definición del campeonato local.

Ante las persistentes interrogantes y la ansiedad de los hinchas, el administrador merengue fue categórico al precisar que la opción de que el Barcelona juegue contra Universitario debe manejarse con extrema cautela y realismo. Explicó que ciertas fechas, como la rumoreada del 22 de diciembre, son absolutamente inviables: “Tendríamos que reiniciar conversaciones con promotores. Es imposible (que se juegue el 22). Con ese calendario, es imposible”.

Barcelona celebrando en la Liga Española. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Universitario espera jugar contra Barcelona

Dejó claro que la viabilidad de un amistoso de esta envergadura está intrínsecamente ligada al desenlace del Torneo Clausura. Es decir, el resultado deportivo de Universitario en la Liga 1 determinará si hay espacios disponibles en el calendario y si las condiciones permiten retomar las negociaciones con los promotores para buscar una fecha alternativa que beneficie a ambas partes y, sobre todo, que haga posible este esperado enfrentamiento. La ilusión persiste, pero la realidad del calendario y los compromisos deportivos marcan la pauta para este ambicioso proyecto.

