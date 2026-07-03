Pablo Guede sumó dos refuerzos para Alianza Lima en plena pretemporada

El técnico de Alianza Lima recibió una buena noticia durante la pretemporada, mientras el club sigue atento a los movimientos de su plantel.

Alianza Lima continúa con los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Pablo Guede y, mientras el plantel se prepara para afrontar el segundo tramo de la temporada, el entrenador recibió buenas noticias.

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Y es que además de recuperar a un futbolista que venía lesionado, el técnico argentino viene observando de cerca a dos jóvenes que ya trabajan con el primer equipo.

De acuerdo con la información compartida por el periodista deportivo Gerson Cuba, los entrenamientos del cuadro ‘blanquiazul’ dejaron novedades importantes tanto en el aspecto deportivo como en el panorama del mercado de fichajes.

Brady Paz y Adriano Neciosup trabajan con el primer equipo

Una de las principales novedades de la pretemporada es la presencia de Brady Paz y Adriano Neciosup junto al plantel principal de Alianza Lima. Ambos futbolistas vienen entrenando bajo las órdenes de Pablo Guede, quien tendrá la oportunidad de evaluarlos durante las próximas semanas.

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La incorporación de los jóvenes a las prácticas representa una alternativa para el comando técnico, que busca ampliar las opciones dentro del plantel de cara a los desafíos que afrontará el club en el segundo semestre.

Aunque todavía no se ha confirmado si tendrán un lugar definitivo en el equipo principal, su participación en los entrenamientos refleja la confianza del cuerpo técnico en el talento de las divisiones menores.

Luis Ramos dejó atrás su lesión y volvió a entrenar con normalidad

Otra noticia positiva para Alianza Lima es la recuperación de Luis Ramos. Según informó Cuba, el delantero ya superó la lesión que lo mantenía al margen y se encuentra entrenando con total normalidad junto al resto del grupo.

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Su regreso representa una alternativa más para Pablo Guede, que poco a poco recupera piezas importantes para afrontar la competencia oficial.

El mercado de pases sigue en pausa

Pese a las novedades deportivas, el panorama respecto a posibles incorporaciones continúa siendo complejo. La información indica que, por el momento, la llegada de un nuevo refuerzo luce difícil debido a un ajuste en el flujo de caja del club.

Pretemporada de Alianza Lima:



– Luis Ramos entrena con normalidad tras superar su lesión.



– Brady Paz y Adriano Neciosup se encuentran entrenando con el primer equipo.



– Por ahora, es complicada la llegada de un refuerzo debido al ajuste del flujo de caja, salvo que se… pic.twitter.com/cazC2aKWP0 — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) June 23, 2026

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En ese contexto, la posibilidad de incorporar un futbolista dependería de que se concrete una venta en las próximas semanas. Mientras tanto, el comando técnico apuesta por potenciar a los jugadores disponibles y evaluar a los jóvenes que vienen destacando durante la pretemporada.

DATOS CLAVES

El entrenador Pablo Guede dirige los trabajos de pretemporada de Alianza Lima con novedades.

Los futbolistas juveniles Brady Paz y Adriano Neciosup entrenan junto al plantel profesional del club.

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