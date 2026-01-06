Sebastián Villa desató un verdadero terremoto en Argentina con declaraciones que rompieron todos los códigos del fútbol sudamericano. El excompañero de Luis Advíncula en Boca Juniors no solo dio por cerrado su ciclo en el club xeneize, sino que sorprendió al pedir públicamente jugar en River Plate, el máximo rival histórico.

El extremo colombiano fue directo y sin matices en ‘Picado TV’: “Me gustaría jugar en River Plate”. Una frase que cayó como bomba en el mundo Boca y que rápidamente se viralizó por lo que implica pasar —al menos en deseo— de una vereda a la otra.

Pero Villa fue más allá y dejó una frase aún más incendiaria: “Si me llama Marcelo Gallardo me voy ya”. El guiño al entrenador más ganador de la historia reciente de River no solo refuerza su postura, sino que instala el escenario de una traición futbolística que pocos se animan siquiera a mencionar en voz alta.

El colombiano también explicó por qué su salida emocional de Boca es definitiva: “Con Juan Román Riquelme no quedó bien la relación. Boca Juniors ya es pasado”. Ese quiebre con el presidente xeneize explica el trasfondo de su postura y termina de cerrar cualquier posibilidad de reconciliación con el club donde compartió vestuario con Advíncula.

El futuro de Luis Advíncula en Boca Juniors

El futuro de Luis Advíncula en Boca Juniors todavía no está escrito, pero parece definido. El jugador tiene un año más de contrato, pero todo apunta a que busca su salida al saber que no será tomado en cuenta.

La contundente respuesta de Pablo Guede, nuevo DT de Alianza Lima, sobre la llegada de Advíncula

Esta puerta abre diversas opciones para Luis Advíncula y su futuro si es que decide salir de Boca Juniors. El primer candidato es el fútbol de Brasil, que lo mira con atención puesto que ya interesó a clubes del Brasileirao. Otra opción es Perú, donde Alianza Lima y Sporting Cristal lo esperan, aunque el primero tiene ventaja económica sobre el segundo.

Barco, Advíncula y Villa festejando un gol en Boca. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto vale actualmente Luis Advíncula?

Luis Advíncula actualmente vale 200 mil euros, según la última información de Transfermarkt. Si bien en su mejor momento llegó a costar 3 millones de euros, su caída es una representación de sus pocos minutos en Boca Juniors y sus 35 años.

¿Cuánto vale actualmente Sebastián Villa?

Sebastián Villa vale actualmente 6 millones de euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Con actuales 29 años, el extremo vivió su mejor cotización cuando tenía 23 y valía 10 millones de euros.

Datos claves

Sebastián Villa declaró en ‘Picado TV’ su deseo de jugar para River Plate.

El colombiano afirmó que aceptaría unirse al equipo si lo llama Marcelo Gallardo.

Luis Advíncula tiene un año de contrato vigente, pero busca salir de Boca Juniors.

