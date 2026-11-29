Hoy tenemos la primera semifinal de Liga 1. Acá tienes las alineaciones confirmadas para Universitario vs Sport Huancayo. Todos los detalles.

El duelo de ida entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo por las semifinales de la Liga 1 paraliza el fútbol peruano este domingo 29 de noviembre. Ambos equipos saltan al césped del Estadio IPD Huancayo desde las 3:00 p. m. con el objetivo de dar el primer golpe en una serie que definirá a uno de los finalistas del campeonato nacional.

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Alineación de Universitario vs. Sport Huancayo

Fabián Bustos apuesta por la solidez de su habitual línea de tres defensores para resistir el desgaste físico en la ciudad incontrastable. El comando técnico crema mantiene la base que peleó todo el año, pero realiza retoques puntuales en el mediocampo y la zona de ataque.

Alineaciones confirmadas para hoy: Universitario vs. Sport Huancayo (Foto: X).

La gran novedad pasa por el regreso de Jorge Murrugarra, quien vuelve al mediocampo tras cumplir su fecha de suspensión para darle equilibrio al equipo. A él se suman Horacio Calcaterra, ya recuperado de sus molestias musculares, y Lisandro Alzugaray como acompañante ofensivo.

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En la vereda de las ausencias, Universitario no arriesgará a Gianluca Lapadula, quien sigue enfocado en su proceso de recuperación física. Por su parte, César Inga quedó en duda hasta última hora debido a una dolencia en el tobillo derecho que arrastró durante la semana.

Alineación de Universitario: Diego Romero (o Miguel Ángel Vargas); Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Matías Di Benedetto (o Jorge Abdiel Gutiérrez); Lisandro Alzugaray y Álex Valera.

Alineación de Sport Huancayo vs. Universitario

En el bando local, Richard Pellejero confía plenamente en la estructura que ya supo complicar a los merengues en su último cruce en Huancayo. El ‘Rojo Matador’ llega con la ventaja de tener a todo su plantel disponible, sin reportar lesionados ni suspendidos para este primer choque.

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La propuesta huancaína se sostiene en el esquema 4-2-3-1, buscando amplitud por las bandas y remate de media distancia. Javier Sanguinetti y Nahuel Luján serán los encargados de generar fútbol ofensivo para abastecer a Daniel Porozo, la principal carta de gol en el área crema.

Alineación de Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles (o Jimmy Valoyes), Yonatan Murillo; Ricardo Salcedo, Diego Carabaño; Piero Magallanes, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján; Daniel Porozo.

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¿Cuándo y dónde se juega el partido de vuelta?

La semifinal de la Liga 1 se resolverá el próximo viernes 4 de diciembre en el Estadio Monumental de Ate. El compromiso de revancha arrancará a las 8:30 p. m. y contará con la transmisión oficial de L1 MAX para todo el territorio peruano.

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