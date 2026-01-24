Alianza Lima tuvo presentación grupal en la Noche Blanquiazul y los hinchas cuestionaron la actitud: “Messi fue al cementerio”

Lo que tendría que ser una gran fiesta del fútbol, terminó viéndose bastante apagado. Pues los ánimos no son los mejores en estos momentos tras el último escándalo en el que estuvo involucrados jugadores de Alianza Lima. Sin mencionar, que el ambiente de la hinchada tampoco ayudó mucho con el excesivo precio que se pusieron para las entradas.

En las redes sociales se ha hecho un gran cuestionamiento por no solo los jugadores. Sino también la hinchada y hasta los mismos que transmiten el encuentro, que en este caso es Latina. Viéndose todo muy forzado y no siendo una verdadera fiesta del fútbol como debería ser una presentación. Algo que ha llamado mucho la atención en las redes sociales.

Cuestionamientos de la hinchada. (Foto: X).

Hay que mencionar, que tampoco se esperaba un lleno total, esto debido al precio de las entradas. Las cuales tuvieron un precio excesivo y se pensó que sería comprado de igual forma. Pero en este caso, la hinchada no pudo hacer ese esfuerzo desmedido, por lo que claro que los barristas que le ponen el color a la tribuna, en este caso no pudieron estar presentes.

Los presentadores tampoco han estado a la altura de lo esperado. Por eso el hincha se está quejando en las redes sociales. Pues consideran que se ha hecho un mal trabajo en la organización. No han estado preparados para dar un espectáculo al nivel de los hinchas. Por lo que las críticas no se han dejado de dar en las redes sociales.

Hinchas de Alianza Lima molestos (Foto: X).

Baja afluencia de hinchas en el estadio Alejandro Villanueva es debido a los altos precios. Así como un cambio de horario de última hora, algo que cambió los planes de todos los aficionados. Siendo una organización bastante mala la que se dio para esta fiesta del fútbol.

Baja cantidad de hinchas en Matute (Foto: Captura Latina).

¿Por qué se cambió el horario del partido?

SoundMusic quienes son los encargados de la producción de este partido, anunciaron que tuvieron que cambiar el horario del encuentro por criterios de seguridad y logística. Algo que pasó de último momento, ya que esto se anunció el pasado jueves en la noche. Cambiando muchos planes para los hinchas de Alianza Lima.

Cuando en un comienzo este encuentro se tenía presupuestado que pueda iniciar a las 20:00 horas de Perú. Lo cual son 3 horas de diferencia las que han hecho que todos tengan que moverse para poder disfrutar el partido. Perjudicando a más de uno que seguramente tuvo que cambiar sus planes para estar presente.

Datos Claves