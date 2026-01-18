Es tendencia:
Serie Río de La Plata

Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO y GRATIS por la Serie Río de la Plata vía Disney+ y ESPN

Alianza Lima se enfrenta al cuadro de Colo Colo por la tercera fecha de la Serie de Río la Plata en Uruguay

Por Bruno Castro

Alianza Lima vs. Colo Colo.
© GeminiAlianza Lima vs. Colo Colo.

Alianza Lima se enfrenta a un último reto antes de su presentación, esta vez se volverá a medir ante un grande del continente como es Colo Colo. El conjunto de La Victoria disputará su duelo este domingo 18 de enero desde las 19:00 horas de Perú. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN y se podrá disfrutar por Disney+ en plataformas online. Así como el minuto a minuto lo podrás seguir en Bolavip Perú.

El conjunto de Pablo Guede por ahora viene mostrando una cara bastante pobre en lo que va de la pretemporada. No ha podido plasmar el entrenador su juego, mientras tanto hay jugadores que se ven con falta de ritmo. Por lo que han perdido sus primeros dos juegos ante Independiente y Unión, ambos duelos fueron derrota por 2-1.

Por su parte, el cuadro de Colo Colo Solo ha jugado un partido en esta Serie de Río de la Plata, fue ante el elenco de Olimpia. En esa oportunidad no se presentaron goles, por lo que se definió por penales 3-4 en donde el ‘Cacique’ terminó venciendo. Después de jugar contra Alianza se medirá frente a Peñarol.

Todos los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata se pueden ver en vivo por Disney+

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Colo Colo!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Colo Colo.

