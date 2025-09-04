La Conmebol realizó el sorteo de la fase de grupos de la edición 2025 de la Copa Libertadores Femenina, que se jugará en el mes de octubre en Argentina. Para este torneo, el equipo representante del Perú será Alianza Lima Femenino, campeón del Torneo Apertura 2025.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025 sorprendió a Alianza Lima Femenino, ya que le tocará reeditar un nuevo duelo ante Boca Juniors, tal como sucedió en la presente edición de la versión masculina donde se concretó una de las gestas más importantes de la institución.

Así, Alianza Lima y Boca se volverán a ver las caras (en el Femenino) en la Copa Libertadores, tal como pasó a comienzos de este 2025. Fue por la fase 2 de la versión masculina del torneo continental donde los Blanquiazules eliminaron al histórico equipo argentino ni más ni menos que en La Bombonera por penales tras el 2-2 en el resultado global. La figura de Guillermo Viscarra fue clave para detener el penal de Alan Velasco y decretar el triunfo 5-4 en dicha definición y el pase a fase 3.

Así es el grupo de Alianza Lima Femenino en la Copa Libertadores Femenina 2025

Alianza Lima Femenino, equipo dirigido por el chileno José Letelier, jugará la Copa Libertadores Femenina 2025 tras salir campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Peruana FPF. En el sorteo realizado este jueves 4 de setiembre, le tocó el grupo B.

Los rivales que le tocaron a las Blanquiazules, además de Boca Juniors de Argentina, son Ferroviária de Brasil y ADIFFEM de Venezuela. Se trata de un grupo complicado por la presencia de un equipo brasileño y otro argentino, que cuentan con mayor jerarquía y experiencia en el fútbol femenino.

El grupo de Alianza Lima Femenino en la Copa Libertadores Femenina 2025 (X @AlianzaLimaFF).

Cabe recordar que Alianza Lima Femenino viene de realizar una buena actuación en la edición 2024 cuando llegó a los cuartos de final, tras haber clasificado segundo en fase de grupos detrás de Deportivo Cali de Colombia y por delante de Santiago Morning de Chile y Guaraní de Paraguay. En cuartos, perdió ante Independiente Santa Fe, luego finalista (perdió ante Corinthians), por 2-0.

Los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025

Grupo A: Corinthians (Brasil), Equipo Ecuador, Always Ready (Bolivia) y Representante Colombia 2.

Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Perú), ADIFFEM (Venezuela) y Ferroviária (Brasil).

Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo Colo (Chile) y Olimpia (Paraguay).

Grupo D: Representante Colombia 1, Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Universidad de Chile (Chile).

Fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025 (Conmebol).

¿Cuándo y dónde se jugará la Copa Libertadores Femenina 2025?

La Copa Libertadores Femenina 2025 se jugará, en su totalidad, en Argentina del 2 al 18 de octubre de 2025. A su vez, dos estadios de dicho país fueron elegidos para ser las sedes de los partidos: el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón y el Estadio Florencio Solá de Banfield, ambos en la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo se jugará la Copa Libertadores Femenina 2025?

En la 17ª edición de la Copa Libertadores Femenina participan 16 clubes representantes de las 10 Asociaciones Miembros de la Conmebol. El jueves 4 de septiembre se realizó el sorteo de la fase de grupos con las 16 plazas, por lo que se dividió en cuatro equipos para los cuatro grupos (A, B, C y D).

Los equipos seleccionados para jugar este torneo se definieron de acuerdo a los siguientes criterios:

Los equipos campeones de las 10 asociaciones que conforman la Conmebol.

El campeón de la edición anterior.

Un equipo adicional del país anfitrión.

Un representante adicional de las cuatro primeras federaciones en el ranking histórico hasta la edición 2022: Brasil, Chile, Colombia y Paraguay.

La Fase Preliminar, es decir, esta fase de grupos, permitirá conocer a los ocho equipos clasificados para la etapa de cuartos de final. Estos se definirán de acuerdo a las posiciones en dichos grupos tras disputarse una sola rueda de partidos. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a cuartos y los enfrentamientos se definirán de acuerdo a su grupo y su puesto.

Las etapas de cuartos de final, semifinal y final también se jugarán a partido único. En caso de empate en estos encuentros, se definirá al clasificado en definición por penales.

El fixture de la Copa Libertadores Femenina 2025 se definirá en los próximos días por la Dirección de Competiciones y Operaciones de Conmebol.