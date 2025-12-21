Barcelona venció por 2-0 a Villarreal, es más líder que nunca en LaLiga: con goles de Raphinha y Lamine Yamal

El Barcelona demostró su excelente estado de forma al conseguir una sólida victoria de 2-0 frente al Villarreal. En un partido dominado por la efectividad y un riguroso control táctico, el equipo blaugrana logró gestionar el ritmo del juego ante un oponente conocido por su solidez defensiva y rápidas transiciones. Este triunfo no solo suma tres puntos cruciales, sino que también inyecta confianza al mantener el arco invicto, un pilar fundamental para sus aspiraciones ligueras.
Barcelona sometió al Villarreal como visitante
El ataque culé se cimentó, una vez más, en la explosividad de sus extremos. Raphinha reafirmó su condición de pieza indispensable en el esquema. No solo marcó el gol que abrió el marcador desde el punto penal, sino que también desplegó una intensidad inagotable en la presión. Su habilidad para aparecer en momentos decisivos y su compromiso defensivo lo han consolidado como el referente espiritual del ataque, alcanzando una consistencia que lo ubica entre los jugadores más destacados de la liga.
A su lado, Lamine Yamal continuó exhibiendo destellos de una calidad sin límites. El joven extremo anotó el gol que selló la victoria, confirmando que su influencia en el área rival es cada vez más decisiva y que la responsabilidad ofensiva no es una carga para él. Su madurez en la lectura del juego y su serenidad de cara a portería son excepcionales para su edad, formando una dupla letal con sus compañeros que desarticula cualquier defensa. Su remate final sentenció al “Submarino Amarillo”.
Con este resultado, el Barcelona lanza un claro mensaje de autoridad a sus rivales, demostrando que posee las herramientas para superar encuentros de alta exigencia. La combinación de experiencia y juventud, personificada en los autores de los goles, se perfila como la fórmula del éxito que el club buscaba. El equipo afronta los próximos desafíos con la certeza de contar con un bloque equilibrado y una ofensiva implacable en la definición, lo que les permite mantenerse como líderes absolutos de LaLiga Española con 46 puntos en 18 jornadas.
¿Cuáles son los próximos partidos de Barcelona y Villarreal?
El FC Barcelona cerrará sus compromisos oficiales del año tras esta victoria y volverá a la acción el sábado 3 de enero de 2026 para disputar el derbi catalán frente al Espanyol en LaLiga; posteriormente, viajará a Arabia Saudí para enfrentarse al Athletic Club el 7 de enero en las semifinales de la Supercopa de España, antes de retomar la Champions League a finales de mes contra el Slavia Praga.
Por su parte, el Villarreal buscará pasar página rápidamente y se preparará para visitar al Elche el 3 de enero de 2026 en la reanudación liguera, seguido de un duelo ante el Alavés el 10 de enero; además, el equipo “Groguet” tiene en la mira su crucial partido de Champions League contra el Ajax el 20 de enero, donde intentará asegurar puntos importantes en la fase de liga europea.
DATOS CLAVE
El Barcelona venció 2-0 al Villarreal con goles de Raphinha y Lamine Yamal.
El club azulgrana se mantiene como líder de LaLiga con 46 puntos en 18 jornadas.
El equipo de Hansi Flick jugará el derbi ante el Espanyol el 3 de enero.
¡FINAL DEL PARTIDO!
Barcelona cumplió los deberes, ganó por 2-0 a Villarreal. Encontró respuesta rápidamente con los goles de Raphinha y Lamine Yamal. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, hasta una nueva oportunidad.
85': FUERZA EL DESCUENTO
Villarreal tiene la intención de vulnerar la defensa de Barcelona. Pero está muy tranquila la parte trasera de Hansi Flick.
78': GRAN CONTRAATAQUE
Después de una jugada colectiva entre Lewandowski y Raphinha. Hubo un centro pasado que no logró conectar Rashford.
72': TARJETA AMARILLA
Marcus Rashford estuvo intentando desbordar por izquierda, lo bajó Tajon Buchanan .
74': CERCA EL BARCELONA
De marcar el tercer tanto, para el remate final de Raphinha. Algo desviado.
68': NUEVAMENTE JOAN GARCÍA
Tremenda mano que sacó Joan García para Barcelona en esta oportunidad. Salvó lo que era el tanto de Rafa Marín. Aunque antes había pitado un fuera de juego.
67': SALVÓ JOAN GARCÍA
Gran momento del portero de Barcelona. Cuando Villarreal forzó a la defensa en ofensiva. Mantienen el 2-0.
65': RECLAMA VILLARREAL
Después de un posible penal a su favor, vemos como todo está paralizado. Pero finalmente, no pasa de un momento parado.
¡GOL DEL BARCELONA!
Llegó el segundo del cuadro culé, lo anotó Lamine Yamal. Con un puntazo, consolida el triunfo contra Villarreal.
59': BARCELONA ESPERA AHORA
Después de intentar un par de veces en ofensiva, se resguarda para forzar el error de Villarreal cuando busque el empate.
54': VILLARREAL NO PUEDE PROFUNDIZAR
Busca la opción de contraatacar. Pero la defensa del Barcelona está bien plantada.
51': BARCELONA ES TODO DOMINIO
Los pocos intentos de Villarreal son bien contenidos por Frankie de Jong. Quien ataca y defiende en la mitad de la cancha.
47': BARCELONA SALIÓ CON TODO
Buscando el segundo tanto como tal, y no se guarda nada por ahora. Villarreal empieza defendiéndose.
¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Ya juegan Villarreal y Barcelona en La Cerámica.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Está ganando Barcelona por 1-0 a Villarreal. Recordemos que Renato Veiga fue expulsado por una falta polémica a Lamine Yamal.
¡TIEMPO ADICIONAL!
Se jugarán tres más en este primer tiempo. Villarreal espera conseguir el empate.
43': NUEVA POSICIÓN ADELANTADA
Intentó Villarreal ganar en ofensiva, pero la defensa de Hansi Flick trabaja bien ese movimiento.
41': CONTINÚA EL JUEGO
El VAR notificó que no hay ningún error, bien expulsado Renato Veiga según su criterio.
39': TARJETA ROJA EN VILLARREAL
Renato Veiga salió a cortar a Lamine Yamal. Siendo expulsado en primera instancia. En la repetición no se ve para tanto. Podría revisarse en el VAR.
38': INTENTÓ EL BARCELONA
Jugada colectiva de los culés, en este caso terminó en la cabeza de Ferrán López, tras un centro de Raphinha. Todo completamente desviado por el atacante visitante y su rival.
36': CERCA OTRA VEZ VILLARREAL
Grave error de Baldé, quien equivocó la defensa. Remate al cuerpo de Joan García. Y Cubarsí salva en la línea.
35': VILLAREAL SE AGUANTA ATRÁS
Dani Parejo cuidó la pelota y recibió una falta de Raphinha. Pero todo terminó en buenos términos.
32': LA TUVO PEPE PARA VILLARREAL
El delantero del cuadro local, ganó en velocidad, rematando alto y desviado. Pero terminó todo anulado por posición adelantada.
30': CASI LLEGA EL SEGUNDO
Se equivocó en salida el Villarreal, era el contra ataque perfecto de Ferrán Torres. Pero cerró la defensa del Submarino Amarillo. Seguimos 1-0.
29': BARCELONA INTENTA CON TALENTO
Pase de tres dedos en profundidad gestionado por Lamine Yamal. Quien ahora mismo, no está tan activo para encarar.
26': BARCELONA PRESIONA ALTO
Ahora que es momento de Villarreal, hay una marca asfixiante de los culés. Quienes a pesar de ganar, quieren el segundo.
24': SUMAMENTE CERCA
Villarreal probó jugando por las bandas. Ahora mismo, intentó con un remate cruzado. Y estuvo cerca del palo de Joan García.
20': PRESIÓN ALTA DE VILLARREAL
Luego de evitar el juego de Barcelona. Forzó ahora un sentido clave, ganando un tiro de esquina.
18': REACCIONA BARCELONA
Con su juego característico a la hora de salir con el balón dominado. Quiere mover a Villarreal, para abrir espacios en su defensa.
¡GOL DEL VILLARREAL!
Después de una jugada en ofensiva del cuadro local. Había sido un centro peligroso, marcando en contra Koundé. Pero finalmente, Cardona estaba en offside. Seguimos 1-0 a favor de Barcelona.
15': PALO DEL BARCELONA
Probó Raphinha a media distancia, remató y chocó en el travesaño.
14': SALE EL BARCELONA
Villarreal tuvo la oportunidad de llegar ahora a la zona peligrosa de Barcelona. Remate desviado, pero avisó.
¡GOL DEL BARCELONA!
Definició perfecta de Raphinha, quien fue el que recibió la falta. Importante ponerse adelante en el marcador ante Villarreal.
10': PENAL PARA BARCELONA
Raphinha se metió dentro del área. Tras un enganche hacia adentro, termina cayendo por una falta de Santiago Comesaña.
9': VUELVE A TOCAR LA PUERTA
Ayoze Pérez ganó una pelota después del corte en salida de Villarreal. Enganchó y remató. Salvó el portero Joan García.
8': AHORA VA EL BARCELONA
Buscando oportunidades en ofensiva, se mueve para crear opciones. Hubo un choque entre portero y central del Villarreal. Se nota que existen nervios.
6': NUEVAMENTE VILLARREAL
Gran jugada en ofensiva del Submarino Amarillo. Centro pasado para Ayoze Pérez, quien remata. Pero salvó aquí Koundé para cubrir lo que era el primer gol.
4': CAYÓ POR UNA FALTA
Raphinha intentó irse en velocidad, pero es sostenido, jalado y cae. Villarreal no deja crear fútbol a Barcelona.
3': LA TUVO BARCELONA
Pase en profundidad para Lamine Yamal, que cae dentro del área. Pero lejos de cobrar, el balón se fue de largo.
2': LA TUVO EL VILLARREAL
En un contraataque tuvo una opción importante. Cabezazo final de Pepe, quien remata algo desviado. Era el primero, con una gran jugada.
1': PRIMER TOQUE DE CALIDAD
Lamine Yamal empezó bien, con un centro para Fermín López. Termina esto en tiro de esquina.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
Ya se juega el Villarreal vs. Barcelona, pitazo inicial después de una revisión del sistema en el VAR.
¡TODO LISTO PARA EL VILLARREAL VS. BARCELONA!
Uno de los mejores partidos de LaLiga, será seguramente un espectáculo en lo absoluto.
¡INSTANTES PREVIOS AL PARTIDO!
Los equipos ya están en cancha. Tanto Villarreal como el Barcelona.
¡PARA RECORDAR UN DATO!
Este partido entre Barcelona y Villarreal, se iba a jugar en los Estados Unidos. Supuestamente, iría a Miami. Pero finalmente, por peticiones internas. Se quedó en España.
¡VIVIMOS LA LIGA ESPAÑOLA!
Barcelona visita al Villarreal, en un partido que se juega absolutamente todo. La punta de LaLiga está hoy más caliente que nunca.
FC BARCELONA XI: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; Ferran Torres.
¡EL CUADRO LOCAL SUFRE!
Marcelino ha confirmado las bajas para enfrentase mañana al FC Barcelona. No estarán disponibles: Mouriño, Juan Foyth, Thomas, Sergi Cardona, Ilias y Gueye. Son duda Dani Parejo y Gerard Moreno que, aunque han entrenado, no están al 100% y no se va a arriesgar.
¡SITUACIONES PARA HOY!
Barcelona es el equipo que más goles ha recibido en La Liga Española. Villarreal ha tenido el mejor arranque en La Liga en toda su historia. Nos espera un partido de lujo en lo absoluto.
¡BIENVENIDOS A ESTE GRAN PARTIDO!
Barcelona visita a Villarreal en una jornada de lujo por el fútbol español. LaLiga se viste de gala para un encuentro que traerá más chispas que nunca.
