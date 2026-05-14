Así quedó el grupo de Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026: rivales y fixture confirmado

Se realizó el sorteo de la Copa de la Liga donde quedaron definidos los grupos. Alianza Lima quedó en el Grupo A de competencia y tendrá tres rivales. Conoce más detalles del nuevo certamen.

Alianza Lima ya conoce a sus rivales y cómo será su camino en la Copa de la Liga 2026. Este jueves 14 de mayo se realizó el sorteo del nuevo torneo peruano, que comenzará el próximo 11 de junio y se extenderá hasta el 15 de noviembre de este año.

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El equipo de Pablo Guede es el actual líder del Torneo Apertura de la Liga 1 peruana. Por ende, y por historia, apunta a ser uno de los equipos candidatos al título de esta nueva Copa Caliente de la Liga, que junta a equipos de Primera División y también de Liga 2.

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👏 El formato que tanto extrañabas ESTÁ DE VUELTA. pic.twitter.com/aM01irdhnJ — Copa Caliente de la Liga🏆 (@CopadelaLigape) May 15, 2026

Así quedó el grupo para Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026

Por lo pronto, los ‘Íntimos’ ya tienen marcado su camino en esta competencia. Automáticamente y sin sorteo, fue ubicado en el Grupo A y tendrá como rivales a Alianza Atlético de Sullana, la Universidad César Vallejo Club de Fútbol de Trujillo y el Club Carlos A. Mannucci, también de Trujillo.

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Así quedó el grupo de Alianza Lima (X @CopadelaLigape).

Cabe recordar que son 10 grupos de competencia, de los cuales cuatro de ellos tendrán cuatro equipos (como pasa con el de Alianza Lima) y los otros seis tendrán sólo tres clubes. Para pasar a octavos de final, Alianza Lima debe terminar, como mínimo, en el segundo lugar, de acuerdo al formato.

Así quedó conformado el Grupo A:

Alianza Lima

Alianza Atlético

Universidad César Vallejo

Carlos A. Mannucci

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Así quedaron los grupos de la A la G de la Copa de la Liga 2026 (X @CopadelaLigape).

Así quedaron los grupos de la G a la J en la Copa de la Liga 2026 (X @CopadelaLigape).

Fixture del Grupo A de la Copa de la Liga 2026

FECHA 1 (del 11 al 15 de junio)

Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético

Universidad César Vallejo vs. Alianza Lima

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FECHA 2 (del 18 al 22 de junio)

Alianza Atlético vs. Universidad César Vallejo

Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima

FECHA 3 (del 25 al 29 de junio)

Universidad César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci

Alianza Lima vs. Alianza Atlético

Las localías para este grupo se determinaron de la siguiente manera: los dos clubes con mejor ranking de clubes de la LFPP jugarán sólo un partido de local y los otros dos de visitante. Por lo tanto, tanto Alianza Lima como Alianza Atlético jugarán una sola vez en sus respectivos estadios.

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Ranking de Clubes de la Liga de Fútbol Profesional Peruana (X @CopadelaLigape).

Así es el formato de la Copa de la Liga 2026

Tal como explicó Jesús Gonzáles, Gerente General de la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP), en el sorteo y presentación de la Copa Caliente de la Liga 2026, el formato de competencia es el siguiente: se jugará una fase de grupos durante el mes de junio y, luego, se llevará a cabo una fase de Playoffs entre julio y noviembre.

La Copa de la Liga 2026 tendrá 34 equipos, los 18 de la Liga 1 y los 16 de la Liga 2. Estos fueron ubicados en 10 grupos, de los cuales, cuatro de ellos tienen cuatro equipos, mientras que los restantes seis cuentan con sólo tres instituciones. Dicha fase de grupos se jugará a una sola rueda de todos contra dos, por lo que se jugarán en total 42 partidos.

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Luego de esta fase de grupos, llegarán los Playoffs, los cuales tendrán fases de octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Se clasificarán a la instancia de los 16 mejores (octavos de final), los que lograron los dos primeros lugares en los grupos de cuatro equipos; los ganadores de los grupos de tres clubes; y los dos mejores segundos de estos grupos de tres.

Las instancias de octavos y cuartos de final se jugarán a partido único. La rueda de 16 equipos tendrá lugar entre los días 10 y 12 de julio. En tanto, la de ocho clubes se jugará entre el 25 y 27 de agosto. Luego, las semifinales se jugarán a duelos de ida y vuelta, que se llevarán a cabo entre el 23 de setiembre y el 8 de octubre. En tanto, la final será a juego único, a disputarse el día 15 de noviembre.

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