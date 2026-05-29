Sport Boys se alista para dar la hora en el Torneo Clausura 2026 y tiene en la mira a 3 jugadores del medio local provenientes de Juan Pablo II, FBC Melgar y Universitario.

Sport Boys es uno de los equipos que quiere y necesita mejorar a como de lugar pensando en el segundo semestre de la temporada 2026. En los últimos lugares del Torneo Apertura y en una especie de bache futbolístico, los dirigidos por Carlos Desio miran con entusiasmo la posibilidad de sumar jugadores y ya tienen en la mira a 3 refuerzos muy importantes que militan en el medio local.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Estamos hablando específicamente de Christian Cueva, Pablo Erustes y Horacio Calcaterra, quienes actualmente pertenecen a Juan Pablo II, FBC Melgar y Universitario de Deportes, respectivamente. Sin duda alguna, sería un mercado de pases más que relevante para un Sport Boys que a esta altura de la campaña requiere de mayor categoría y jerarquía en varias líneas de la plantilla.

“Información de Sport Boys: El equipo chalaco comienza a hacer las gestiones correspondientes para que Christian Cueva, Pablo Erustes y Horacio Calcaterra jueguen el Clausura en Sport Boys. Los 3 cuentan con la aprobación de Carlos Desio. Se evalúa el préstamo o la compra”; fue la más reciente revelación compartida por el periodista deportivo Rodrigo Robles a través de ‘X’.

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Fuente: @RodrigoRoblesB3

En resumen, jugadores como Christian Cueva, Pablo Erustes y Horacio Calcaterra le darían un buen salto de calidad a Sport Boys si es que finalmente arreglan su llegada pensando en el Torneo Clausura 2026. Eso sí, lo pendiente por parte de la directiva rosada sería evaluar qué opción podrían tomar con cada uno de ellos cuando aún tienen contrato con sus respectivos equipos ya que la finalidad es secundar la aprobación del entrenador Carlos Desio que ya los conoce bien.

El último gran desafío de Sport Boys en el Torneo Apertura 2026

Sport Boys tiene 17 puntos y ocupa el puesto 14 del Torneo Apertura 2026, es decir que no atraviesa un buen momento en el campeonato nacional. Ahora es que los rosados se preparan para disputar la última fecha cuando tengan que recibir a Comerciantes Unidos el próximo sábado 30 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Miguel Grau del Callao junto a todos sus hinchas.

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Este será el último desafío de Sport Boys en esta primera etapa de la actual temporada, así que la intención será conseguir el triunfo a como de lugar. Luego, los chalacos se alistarán para jugar la Copa de la Liga y se espera que los refuerzos en carpeta puedan llegar lo más pronto posible para incrementar las expectativas de un equipo que requiere salir de este incómodo momento.

Fuente: Sport Boys.

DATOS CLAVES

Christian Cueva, Pablo Erustes y Horacio Calcaterra son opciones de refuerzo para Sport Boys .

son opciones de refuerzo para . 17 puntos y puesto 14 registra Sport Boys en el Torneo Apertura 2026.

registra Sport Boys en el Torneo Apertura 2026. 30 de mayo a las 17:30 horas, Sport Boys recibirá a Comerciantes Unidos.