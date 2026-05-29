Baja de último momento en Perú: la FPF confirmó ausencia de titular ante España y Haití

La 'Bicolor' sufrió la baja de un jugador clave a pocos días de los amistosos ante España y Haití. Conoce de quién se trata.

Mano Menezes recibió una noticia poco alentadora en la antesala de los amistosos internacionales. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó la salida de un jugador habitual en el once titular de la Selección Peruana, situación que obliga al técnico brasileño a replantear parte de su preparación para los encuentros ante España y Haití.

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Se trata del defensor Miguel Araujo, quien quedó desafectado de los próximos partidos de práctica por fecha FIFA debido a una lesión.

“Tras un informe médico analizado en coordinación con el club Sporting Cristal, ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la presente convocatoria (…)”, se puede leer en el comunicado de la FPF.

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Araujo se habría lesionado por seguidilla de partidos con Sporting Cristal

Aunque venía arrastrando molestias físicas desde hace varias semanas, Miguel Araujo hizo un gran esfuerzo para acompañar a Sporting Cristal en la etapa decisiva del campeonato.

Sin embargo, el desgaste sufrido en el duelo frente a Cerro Porteño llevó a que la FPF tome precauciones y tome la decisión de priorizar su recuperación.

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¿Cuándo juega Perú ante Haití y España?

La Selección Peruana afrontará primero un amistoso frente a Haití el viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Florida, Estados Unidos. El compromiso se disputará desde las 19:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Posteriormente, la jugará ante España el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de México, encuentro pactado para las 21:00 horas en horario peruano, ecuatoriano y colombiano. El combinado europeo utilizará este partido como preparación para la Copa del Mundo.

DATOS CLAVES

El defensor Miguel Araujo quedó desafectado de la Selección Peruana por una lesión médica.

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La FPF confirmó la baja del jugador tras coordinar con su club, Sporting Cristal.