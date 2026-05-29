Tras el título del Torneo Apertura 2026, Fernando Gaibor se refirió a su permanencia en Alianza Lima cuando está próximo a vencer contrato. A continuación, los detalles.

Ahora que Alianza Lima consiguió el primero objetivo de la temporada tras ganar el título del Torneo Apertura 2026, ya se viene hablando de posibles refuerzos y algunos préstamos. Otro tema en cuestión tiene que ver con la renovación de jugadores referentes, tal y como sería el caso de un Fernando Gaibor que durante el último tiempo se ha convertido en un líder total de la plantilla.

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Fuente: Alianza Lima.

Frente a dicha situación es que el propio Fernando Gaibor se refirió al tema y lo concreto es que no quiso entrar en detalles sobre la posibilidad de alargar su estadía en Alianza Lima. Teniendo en cuenta que vínculo contractual termina en diciembre de este año 2026, cualquiera pensaría que la directiva ya debería trabajar en ello y para el volante todavía no existe un rumbo de decisión.

“Agradezco tu pregunta, pero sería un poco egoísta hablar de mi renovación en medio de este proceso. Hoy por hoy el objetivo grupal es lograr el campeonato y creo que eso es lo que más importa hoy. Yo sí tengo contrato hasta diciembre, pero lo más importante es que Alianza Lima y nosotros logremos el campeonato“; confesó Fernando Gaibor en el programa ‘Modo Fútbol‘.

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Siguiendo en esta misma línea, el volante ecuatoriano de 34 años remarcó que por ahora su concentración está metida en el aspecto colectivo. “Entonces, no quiero pensar en otra cosa que no sea eso. Estamos enfocados en lograr el campeonato, en seguir trabajando para que el equipo siga sacando mucho más potencial, siga gustando más al hincha y hoy por hoy, ese es el objetivo“.

La relevancia de Fernando Gaibor en Alianza Lima

Fernando Gaibor llegó a Alianza Lima para la temporada 2025 y, a pesar de algunas lesiones de por medio que en ciertos momentos complicaron en demasía sus buenos rendimientos, hasta el día de hoy representa ser uno de los mejores jugadores de la plantilla. En este año 2026, el volante disputó 14 partidos hasta el momento con 2 goles y 1 asistencia entre Torneo Apertura y Copa Libertadores.

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Sumando un total de 812 minutos de competencia en lo que va de la actual campaña, Fernando Gaibor no solo es uno de los titulares habituales dentro de las planificaciones de Pablo Guede, sino que también se ha convertido en uno de los líderes más importantes del equipo que ahora tiene como gran y único objetivo el título nacional, así que veremos si son capaces de conseguirlo.

DATOS CLAVES

Diciembre de 2026 es la fecha en que termina el contrato de Fernando Gaibor .

es la fecha en que termina el contrato de . 14 partidos, 2 goles y 1 asistencia registra Fernando Gaibor en la temporada.

registra en la temporada. 812 minutos disputó Fernando Gaibor bajo las órdenes del técnico Pablo Guede.