Alianza Lima rescató un empate contra Sporting Cristal. Pero también sufrió una pérdida potente, para el partido frente a Cienciano en Cusco.

El empate 1-1 ante Sporting Cristal dejó un sabor agridulce en La Victoria. Si bien el golazo de Esteban Pavez rescató un punto vital, las consecuencias reglamentarias del clásico han pasado factura inmediata al esquema de Pablo Guede.

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La noticia más sensible para el “equipo del pueblo” es la baja confirmada de Mateo Antoni. El defensor uruguayo alcanzó su quinta tarjeta amarilla durante el fragor del duelo contra los rimenses, quedando inhabilitado para la próxima jornada.

Un vacío difícil de llenar en Alianza Lima

Mateo Antoni se ha consolidado como una pieza inamovible gracias a su polivalencia táctica. Al ser capaz de rendir con solvencia tanto de defensa central como de lateral por izquierda, su ausencia despoja a Guede de su principal comodín defensivo.

Mateo Antoni no jugará el Cienciano vs. Alianza Lima. (Foto:¨X).

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El estratega argentino ahora debe “innovar” en una zona crítica, considerando que la visita a la Ciudad Imperial exige una resistencia física impecable. La baja del charrúa rompe el equilibrio de una línea que venía ganando solidez en las últimas fechas de la Liga 1.

¿Cuándo se juega el Cienciano vs. Alianza Lima?

El partido entre Cienciano y Alianza Lima está programado para este sábado 16 de mayo de 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a partir de las 5:45 p. m. (hora peruana).

Este duelo es fundamental para las aspiraciones del cuadro íntimo, que actualmente lidera la tabla con 33 puntos. Jugar en el Cusco sin un titular fijo en la defensa obligará a Guede a tomar decisiones arriesgadas para mantener la ventaja sobre sus perseguidores.

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El rompecabezas de Guede en el Cusco

Jugar en la altura siempre es un desafío mayúsculo, y la ausencia de Antoni limita las rotaciones durante el juego. Pablo Guede tendrá que decidir si apuesta por un reemplazo posicional directo o si modifica el sistema para proteger más el área propia.

El plantel blanquiazul deberá sobreponerse a estas “bajas definidas” para seguir dependiendo de sí mismo. La resiliencia mostrada por figuras como Pavez será fundamental para que el grupo mantenga la competitividad en uno de los escenarios más complicados del país.

Mateo Antoni será baja en Alianza Lima en Liga 1 por amonestaciones. (Foto: X).

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