En Perú ya apuntan la fecha en que Alianza Lima presentará a Luis Advíncula: “Será el…”

El entorno de Alianza Lima vive horas de máxima expectación ante lo que podría ser el fichaje más relevante de la Liga 1 en 2026. Según información detallada por el periodista Renato Luna en el programa Nada Que No Sepa, el club blanquiazul ya tiene definido el cronograma para la llegada de Luis Advíncula: la presentación oficial se realizaría este miércoles 7 de enero.

Luis Advíncula llegaría a Alianza Lima

Esta revelación no es un rumor menor, ya que el comunicador ha sido enfático en los detalles técnicos de la operación, poniendo su credibilidad profesional en juego. Luna sostiene que el acuerdo entre el jugador y la institución victoriana es total, supeditado únicamente a la liberación formal por parte de Boca Juniors, la cual habría encontrado luz verde en las últimas horas.

Luis Advíncula cuando jugaba en Boca Juniors. (Foto: X).

El factor determinante para este desenlace ha sido el cambio de postura en el cuerpo técnico de Boca, liderado por Claudio “el Sifón” Úbeda. La continuidad de Lucas Blondel en el plantel xeneize, tras frenarse su préstamo a Argentinos Juniors el pasado 3 de enero. Permitió que la directiva argentina aceptara desprenderse de Advíncula para aliviar su masa salarial.

Luis Advíncula no vendría al Perú

Bajo este escenario, Alianza Lima ha diseñado una logística que prioriza la preparación física del futbolista. De cumplirse la primicia de Luna, el “Rayo” no se quedará en la capital peruana tras su anuncio, sino que viajará de inmediato a Montevideo, Uruguay, para integrarse a la pretemporada que el equipo de Pablo Guede inicia esta semana.

La escuadra íntima tiene programado su viaje a tierras charrúas para el 6 de enero, donde participará en la Serie Río de la Plata. El objetivo de Guede es que Advíncula se incorpore a los trabajos de grupo este jueves, permitiéndole sumar minutos en los amistosos internacionales ante Independiente de Avellaneda y Colo Colo.

Alianza Lima cerraría un fichaje de lujo

Desde el punto de vista informativo, esta noticia representa un hito para la gestión deportiva de Alianza, que busca jerarquizar su defensa de cara a la Copa Libertadores 2026. La llegada de un referente de la selección, con 35 años y ritmo de competencia en Argentina, supone un salto de calidad estratégico para el proyecto del técnico argentino.

Luis Advíncula estaría dejando Boca Juniors. (Foto: X).

Sin embargo, la precisión de los datos aportados por Renato Luna sitúa al periodista en el centro de la escena mediática. Al dar una fecha exacta y describir la carambola de pases entre Blondel y Advíncula, Luna asume el riesgo de una información que, de no concretarse este miércoles, impactaría directamente en su reputación ante la opinión pública.

Por ahora, la administración de Alianza Lima mantiene el silencio administrativo, una práctica habitual antes de los grandes anuncios. No obstante, las piezas del mercado sudamericano parecen alinearse para que el miércoles 7 de enero sea recordado como el día en que el “Rayo” regresó a nuestro país, para vestir la blanquiazul.

