Alianza Lima

Luis Ramos revela la intimidad en Alianza Lima con Paolo Guerrero y Federico Girotti: “Hemos tomado la mejor decisión”

Alianza Lima está viviendo una pretemporada diferente, con tres delanteros centros de alto nivel. Esto supo explicar, Luis Ramos al respecto.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

La relación real entre Luis Ramos, Guerrero y Federico Girotti en Alianza Lima.
La relación real entre Luis Ramos, Guerrero y Federico Girotti en Alianza Lima.

Alianza Lima ha iniciado su pretemporada 2026 bajo una atmósfera de renovación y altas expectativas. Tras la salida de referentes históricos, el club blanquiazul ha configurado una delantera que combina experiencia internacional, jerarquía histórica y proyección local.

Luis Ramos mentalizado en Alianza Lima

En medio de los trabajos físicos en la Videna, el delantero Luis Ramos rompió el silencio ante los medios de comunicación. El atacante peruano se refirió a su llegada al equipo victoriano y a la intensa competencia interna que afrontará este año.

Imagen
Luis Ramos también juega en la Selección Peruana.

Ramos fue contundente al explicar por qué eligió vestir la camiseta íntima a pesar de tener otras ofertas sobre la mesa. El jugador destacó que, junto a su representante, evaluaron cuidadosamente el panorama antes de dar el “sí” definitivo al club de La Victoria.

Alianza Lima es un camino perfecto para él

“Hemos tomado la mejor decisión. Yo quería llegar a Alianza”, afirmó Ramos con seguridad. Sus palabras reflejan no solo un deseo personal, sino un plan estratégico para consolidar su carrera en el equipo más popular del país durante una temporada clave.

La mirada de Ramos no se queda solo en el fichaje, sino en el día a día con figuras como Paolo Guerrero y Federico Girotti. Para el atacante, compartir vestuario con el “Depredador” y el ex jugador de Talleres es una oportunidad única de crecimiento profesional.

Luis Ramos espera dar todo por Alianza Lima

“Lo veo como un aprendizaje y el beneficiado va a ser el club”, señaló sobre la competencia con Guerrero y Girotti. Esta postura de humildad ha sido bien recibida por el comando técnico de Pablo Guede, quien busca un plantel unido y competitivo.

Imagen
Luis Ramos tiene tres años de contrato en Alianza Lima.

La pretemporada servirá para definir quién será el referente de área en el debut oficial. Con la Serie Río de la Plata en el horizonte, Guede deberá gestionar los minutos de sus tres “nueves” de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Luis Ramos llega motivado y con el respaldo de sus goles en la temporada pasada. Ahora, el delantero espera que esa “mejor decisión” se traduzca en títulos y alegrías para la hinchada blanquiazul que aguarda con ansias el inicio del torneo.

  • DATOS CLAVES
  • El delantero Luis Ramos confirmó que su incorporación a Alianza Lima este 2026 fue una decisión estratégica.
  • El jugador competirá por la titularidad en el ataque con Paolo Guerrero y Federico Girotti.
  • El técnico Pablo Guede evaluará a los delanteros durante la pretemporada en la Serie Río de la Plata.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
