Carlos Zambrano denunció por extorsión a la joven argentina que lo acusó de abuso sexual en Uruguay

El defensor Carlos Zambrano ha decidido contraatacar legalmente en medio del escándalo mediático que ha paralizado su carrera. El futbolista formalizó una denuncia por presunta extorsión contra la joven argentina que lo acusó de abuso sexual en Uruguay, bajo el argumento de que los cargos responden a un intento de beneficio económico ilícito.

La defensa legal de Carlos Zambrano

Gonzalo Hidalgo, abogado del zaguero, confirmó la presentación de pruebas que incluyen chats y registros de llamadas con fines extorsivos. “Hemos puesto a disposición de la fiscalía mensajes donde se condicionaba la denuncia a cambio de dinero, lo que demuestra un plan de chantaje”, afirmó el letrado ante los medios.

La defensa del “Kaiser” busca invalidar la acusación original sobre los hechos ocurridos durante la pretemporada en Montevideo. Según el equipo legal, las evidencias de geolocalización y los testimonios recogidos contradicen la versión de la denunciante, reforzando la tesis de una falsedad premeditada.

Mientras el proceso judicial avanza entre Argentina y Uruguay, la situación del jugador en Alianza Lima ha llegado a un punto sin retorno. La salida de Zambrano es un hecho definitivo, motivada principalmente por una postura inamovible desde el área deportiva del club victoriano.

Carlos Zambrano no seguirá en Alianza Lima. (Foto: X).

Alianza Lima no quiere a Carlos Zambrano

Fue el director técnico Pablo Guede quien tomó la decisión final de no contar más con el experimentado defensor en su plantel. El estratega argentino comunicó a la directiva que Zambrano no encaja en la disciplina ni en los valores que busca implementar en su nuevo proceso al mando del equipo.

Tras la orden directa de Guede, el club ha procedido a separar al jugador de los trabajos tácticos, limitando su presencia a entrenamientos individuales para evitar contingencias legales. El técnico ha sido enfático en que la planificación de la temporada se hará exclusivamente con jugadores que mantengan un perfil alejado de conflictos extra-deportivos.

Alianza Lima ya se olvidó de Carlos Zambrano

La desvinculación oficial es inminente y solo depende de los acuerdos económicos para la rescisión de su contrato profesional. A pesar de los esfuerzos de su defensa por limpiar su imagen con la denuncia de extorsión, la determinación de Pablo Guede ha sentenciado su etapa con la camiseta blanquiazul.

Con este movimiento legal, Zambrano intenta cerrar su ciclo en Matute sin que la acusación de abuso sexual sea el último registro de su paso por el club. El defensor abandonará la institución en las próximas horas, dejando una vacante en la zaga que Guede ya busca cubrir con nuevos refuerzos.

Carlos Zambrano queda fuera pronto de Alianza Lima. (Foto: X).

