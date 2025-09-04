Si bien estos días todas las miradas están puestas en la Selección Peruana, la Liga 1 siempre da qué hablar. Y es que en esta ocasión, Guillermo Salas, extécnico de Alianza Lima, envió un mensaje que no le gustará a Néstor Gorosito.

“Estoy seguro que voy a volver a dirigir a Alianza, tengo muy buena relación con los directivos. Acá lo que quiere uno son resultados y el último DT en sacar campeón a Alianza fui yo“, expresó en diálogo con el programa deportivo ‘Hablemos De Max’.

Sin duda alguna, estas declaraciones no serán del gusto de ‘Pipo’, que si bien no ha logrado hacer una campaña regular con el cuadro ‘blanquiazul’ en el campeonato local, sí viene haciendo historia en la Copa Sudamericana.

¿Néstor Gorosito se queda en Alianza Lima?

Según se pudo conocer el periodista deportivo Gerson Cuba, Néstor Gorosito y Alianza Lima estarían en conversaciones para que el estratega argentino continúe para la temporada 2026.

“El plan 2026 Alianza Lima y Néstor Gorosito ha empezado a tomar forma. Diálogos iniciados para que CT siga la próxima temporada”, escribió el mencionado comunicador en su cuenta personal de Twitter.

Próximo partido de Alianza Lima

Tras la para por Eliminatorias Sudamericanas 2026, la pelota volverá a rodar en la Liga 1 2025. Por su parte, Alianza Lima enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura.

Dicho encuentro se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre desde las 19:00 horas de Perú y tendrá lugar en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva.

