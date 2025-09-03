Alianza Lima recibe una noticia inesperada sobre Pablo Lavandeira después de estar mucho tiempo lesionado

Una excelente noticia para la hinchada de Alianza Lima. El regreso anticipado de Pablo Lavandeira a las canchas está cada vez más cerca, lo que ha generado una ola de optimismo y expectativa entre los aficionados blanquiazules. Según lo informado por el reconocido periodista deportivo José Varela a través de su cuenta oficial de Twitter, la recuperación del talentoso volante uruguayo avanza a pasos agigantados, superando todas las proyecciones iniciales y apuntando a su vuelta a la competición para el mes de octubre del presente año.

Pablo Lavandeira próximamente regresará

La lesión que sufrió Lavandeira a principios de mayo, durante un crucial encuentro de Copa Libertadores contra São Paulo, fue un duro golpe para el equipo y para el jugador. La dolencia lo mantuvo alejado de los terrenos de juego por varios meses, y en su momento, existió un temor fundado de que la temporada 2025 terminara prematuramente para él. Esta situación representaba un revés significativo para Alianza Lima, que había apostado fuertemente por su retorno al club, considerando su trayectoria y su importancia en el esquema táctico.

Sin embargo, los últimos reportes médicos y los resultados de sus sesiones de rehabilitación son sumamente positivos. El arduo trabajo y la dedicación de Lavandeira, junto con el profesionalismo del cuerpo médico y fisioterapeutas del club, están rindiendo frutos de manera espectacular. Este progreso no solo acorta los plazos de recuperación, sino que también sugiere que el jugador podría regresar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan quién será el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: inminente fallo de Conmebol

Alianza Lima espera por Pablo Lavandeira

El retorno de Pablo Lavandeira en octubre no es una noticia menor; representa un refuerzo clave y estratégico para Alianza Lima en la recta final del campeonato. La presencia de un jugador con su creatividad, visión de juego y experiencia es fundamental para potenciar la ofensiva del equipo y afrontar los desafíos decisivos que se avecinan. Su capacidad para generar oportunidades de gol, su precisión en los pases y su liderazgo en el mediocampo serán activos valiosos en la búsqueda del título nacional.

La afición aliancista, conocida por su pasión y fidelidad, ha recibido esta noticia con gran entusiasmo. La expectativa es enorme, y los hinchas esperan ver al “Pablito” en su mejor forma, aportando todo su talento y entrega para alcanzar el ansiado objetivo de conseguir el campeonato. El optimismo reina en La Victoria, y el regreso de Lavandeira es visto como un impulso adicional para el equipo en esta etapa crucial de la temporada.

Pablo Lavandeira jugando con Alianza Lima la Copa CONMEBOL Libertadores 2025. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Publicidad