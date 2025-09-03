Este año Alianza Lima ha logrado cambiar su cara a nivel internacional, siendo visto como un club que impone respeto. Algo que en los últimos años había carecido por sus bajos resultados. Pero la llegada de Néstor Gorosito llegó a cambiar todo y se ha conocido que está por encima de importantes equipos del continente.

Todo esto gracias a su gran rendimiento en el terreno de juego, en donde ha destacado de gran manera. Lo que ha permitido que sus jugadores sean vistos en todo el mundo. Esto ha hecho que se convierta en equipo que más aporta en estas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026.

Este no es un detalle que pase desapercibido, pues deja en claro que están haciendo bien las cosas para aportar tanto a la Selección Peruana. Incluso clubes como River Plate, Flamengo o Corinthians que tienen grandes exponentes han quedado relegados.

Jugadores de Alianza Lima celebrando (Foto: Alianza Lima).

¿Qué jugadores aporta Alianza Lima a la Selección Peruana?

Según ha podido dar a conocer el portal Sofascore, Alianza Lima es el primero en la lista de aportes en estas Eliminatorias. Son un total de 8 los jugadores que han sido convocados para la Selección Peruana y Selección de Bolivia para esta último fecha doble.

En este caso Óscar Ibáñez ha confiado mucho en los habilidosos jugadores de Alianza Lima y ha convocado a los siguientes: Renzo Garcés, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Kevin Quevedo, Piero Cari, Sergio Peña y Alessandro Burlamaqui.

Por otro lado, en Bolivia han hecho el llamado de Guillermo Viscarra. De esta forma se completa la lista de 8 jugadores que han sido llamados de Alianza Lima. Otro que ha aportado bastante es Bolívar, que quedó en segundo lugar con 7 aportes, Flamengo completa el podio con 6 empatado con River Plate y un escalón más abajo Corinthians con 5, mismo número que también contribuye Sporting Cristal.

Convocados en las Eliminatorias (Foto: Sofascore).

Hay que agregar que en este caso pudieron ser hasta 10 los convocados, pero Erick Noriega terminó marchándose a Gremio, mientras Paolo Guerrero se lesionó y no fue considerado para estos últimos juegos de las Clasificatorias.

Alianza Lima espera rival

Por otro lado, este parón por las Eliminatorias son vitales para que Alianza Lima pueda conocer a su rival para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En este caso se espera la resolución final de parte de CONMEBOL que determinará que es lo que pasará en la llave entre Independiente vs. U. de Chile.

Lo último que se ha conocido es que hay una buena posibilidad que se pueda llegar a jugar lo restante del partido, pero esto todavía está por verse. En estos días será clave conocer la respuesta y de esta forma los ‘blanquiazules’ consigan estar más tranquilos al saber ante quién jugarán con miras a las semifinales.

