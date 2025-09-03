Uno de los puntos fuertes que ha tenido Alianza Lima este año 2025 ha sido la contratación de su entrenador. Esto es algo en lo que el elenco ‘blanquiazul’ venía fallando en los últimos años, no estaban seguros de lo que querían y los perfiles que fichaban no se amoldaban bien a lo que requería el club. Pero con Néstor Gorosito todo cambió y se ha visto una imagen completamente diferente.

Hace poco el entrenador argentino dejó en claro que estaba buscando saber que es lo que pretendía el club con él. Pues no quería llegara a final de temporada para que decidan si renovarle o no. Esto debido a que deseaba evitar tener que estar buscando trabajo a última hora.

“Uno siempre tiene la ilusión de apuntar a más. Estamos muy bien en el club, tenemos muy buen trato con la gente en general. Perú es un lugar muy bonito, se come muy bien, se vive bien, es tranquilo. Hablé con el club y le dije hace un mes y medio o dos, en septiembre quiero definir mi futuro. Lo quiero tener claro porque sino tengo que buscar laburo para el año que viene. Desde Alianza Lima nos manifestaron que quieren que nos quedemos, pero en estos 15 días no dirán si nos quedamos o no“, fueron las palabras de Gorosito a Equipo F.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál fue la decisión de Alianza Lima sobre Néstor Gorosito?

Se ha conocido por medio de Gerson Cuba, que Néstor Gorosito y Alianza Lima han comenzado a hablar sobre el tema de la renovación. Ambas partes están contentos y por ello seguirían trabajando juntos para la temporada 2026. Seguramente en los próximos días o semanas se llegará a dar el acuerdo final para que se pueda mantener la continuidad del DT argentino.

El rendimiento de Néstor Gorosito ha sido bastante bueno a lo largo de este año 2025. Hablamos que ha dirigido un total de 41 partidos, 22 fueron victorias, 12 empates y tan solo 7 derrotas con un total de 57 goles a favor y 37 en contra. Por otro lado, ha sumado 78 puntos, mientras deja un promedio de 1,9 puntos por partido.

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que su rendimiento internacional ha sido la clave del éxito en este año. Tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana ha sabido jugar sus partidos que le han permitido mantenerse con vida hasta esta etapa del año. Algo que no venía pasando con regularidad desde la temporada 2010 que avanzaron a los octavos en la Libertadores.

ver también Mientras Alianza Lima espera rival por la Copa Sudamericana: el fuerte mensaje de Paolo Guerrero que sacudió al grupo