Eduardo Ledesma, técnico de 2 de Mayo de Paraguay, fue uno de los grandes protagonistas tras la victoria de su equipo por 1-0 ante Alianza Lima en la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, y no dudó en explicar públicamente cuáles fueron las claves que, según él, marcaron la diferencia en el partido.

El entrenador paraguayo consideró que Alianza no logró generar verdadero peligro durante los 90 minutos y minimizó las situaciones de gol del cuadro blanquiazul: “Ellos no tuvieron muchas oportunidades, solo un remate de Gentile en el primer tiempo”, señaló con contundencia.

En esa misma línea, Ledesma sostuvo que su equipo fue ampliamente superior en cuanto a ocasiones creadas y que incluso el resultado pudo ser más amplio: “Creo que nosotros tuvimos oportunidades muy claras. Quizás pudimos ganar por más goles, no lo supimos aprovechar”, afirmó.

Más allá del análisis táctico, el DT reveló el mensaje que le dio a sus jugadores antes del partido, dejando en claro que el factor emocional y colectivo fue determinante frente a un rival con mayor jerarquía y presupuesto, diferencias que se suelen dar en partidos de la Copa Libertadores.

DT Eduardo Ledesma declarando tras el triunfo de 2 de Mayo vs. Alianza Lima. (Foto: 2 de Mayo)

Alianza vs. 2 de Mayo en Matute por la vuelta de la Libertadores

Con estas declaraciones, Eduardo Ledesma dejó en evidencia que para 2 de Mayo la victoria ante Alianza Lima no fue casualidad, sino el resultado de una propuesta basada en orden, sacrificio y convicción colectiva, que ahora los deja con ventaja de cara al partido de vuelta en Matute.

“Conversamos con los jugadores, les dijimos que más allá del presupuesto que tiene el rival de turno, nosotros sabíamos que, siendo solidarios, jugando todos juntos, estando bien cerca y ayudándonos siempre podíamos hacerle frente a cualquier equipo”, confesó.

2 de Mayo festejando su triunfo ante Alianza. (Foto: Conmebol Libertadores)

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores?

Alianza Lima y 2 de Mayo vuelven a jugar el próximo miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva, de La Victoria. El cotejo será la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores y se jugará desde las 7:30 PM.

¿Qué resultado necesita Alianza Lima ante 2 de Mayo para seguir en la Copa Libertadores?

Ahora, tras haber perdido en la ida por 1-0, Alianza Lima debe vencer a 2 de Mayo por al menos un gol de diferencia si es que quiere pasar a la Fase 2. Si solo ganan, habrán penales. Y en el caso de que pierda o empate, quedará eliminado de la Copa Libertadores.

