Compraron su pase en Alianza Lima y ahora se iría sin pena ni gloria a otro club grande de la Liga 1

La posible salida de Jhamir D’Arrigo de Alianza Lima ha captado la atención del periodismo deportivo, con Gerson Cuba, conocido por sus primicias, revelando detalles cruciales a través de su cuenta de Twitter. Según Cuba, el futbolista no fue incluido en la lista de convocados de Alianza Lima debido a negociaciones avanzadas con Cienciano. Este movimiento se perfila como un préstamo, lo que significa que D’Arrigo podría estar vistiendo la camiseta del “Papá” en un futuro cercano.

Alianza Lima lo deja salir ahora

La opción de Sport Boys, que en un momento se consideró, perdió fuerza tras la incorporación de Jostin Alarcón al equipo chalaco, consolidando a Cienciano como el destino más probable para el jugador. La situación de D’Arrigo en Alianza Lima no ha sido la ideal en los últimos partidos. El jugador no ha tenido minutos significativos, ya sea como titular o como suplente, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro en el club. Esta inactividad abre una oportunidad estratégica para Alianza Lima. La salida de D’Arrigo liberaría un cupo importante en el plantel, lo que permitiría al club incorporar a otro futbolista que actualmente no goza de minutos, o incluso dar la oportunidad a un talento de la reserva que podría ascender al primer equipo.

Esta flexibilidad es crucial en la planificación de cualquier equipo competitivo. Para el entrenador Néstor Gorosito, la partida de D’Arrigo también representa un alivio. Se ha reportado que Gorosito le brindó numerosas oportunidades al jugador, las cuales, lamentablemente, D’Arrigo no logró aprovechar para consolidarse en el equipo. Esta situación pone de manifiesto la presión y las expectativas que recaen sobre los futbolistas en clubes de la envergadura de Alianza Lima, donde el rendimiento es evaluado constantemente.

Jhamir D’Arrigo jugando en Matute. (Foto: X).

Buscará mejorar su mejor nivel

Existe la esperanza de que un cambio de aires le sea beneficioso a Jhamir D’Arrigo. Quizás en Cienciano del Cusco, bajo un nuevo entorno y con diferentes expectativas, el jugador pueda encontrar el ritmo y la confianza necesarios para mostrar todo su potencial. En Alianza Lima, D’Arrigo no logró estar a la altura de la exigencia competitiva del club, lo que hizo que su permanencia fuera insostenible.

Por lo tanto, este préstamo a Cienciano no es solo un traspaso temporal, sino que se percibe como un principio de salida definitiva del club victoriano. Esta resolución, aunque dolorosa para el jugador en un inicio, se considera un paso “bastante saludable para todas las partes involucradas”. Para Alianza Lima, significa la optimización de su plantilla; para Gorosito, una responsabilidad menos; y para D’Arrigo, una nueva oportunidad de relanzar su carrera en un entorno diferente y con menos presión.

