Las medidas que tomará Pablo Guede para no ceder con las indisciplinas en Alianza Lima: “Tendrá plena potestad”

La llegada de Pablo Guede a Alianza Lima representa diversas funciones, además de lo futbolístico claro está. Con conocimiento de ser un entrenador muy exigente y que no deja absolutamente nada al azar en sus proyectos, el factor disciplinario representa ser uno de los más rígidos. Es por dicha razón que desde la directiva tomaron una postura al respecto y le dieron una llamativa potestad.

Y es que para nadie es ninguna novedad que Alianza Lima no cumplió con los objetivos ni tampoco con las expectativas durante la temporada 2025, si nos enfocamos en el desempeño de la Liga 1. Quedando como Perú 4 al término del torneo y con algunos casos de indisciplina que se hicieron públicos, otros que no vieron la luz, ahora con Pablo Guede se espera que no suceden más.

Fuente: Alianza Lima.

Entonces, ¿qué determinación tomaron en la interna de Alianza Lima? Resulta que Fernando Cabada, administrador del club blanquiazul, aceptó y reconoció que en el año 2025 pudieron ser más drásticos en el aspecto disciplinario, Eso sí, en el campeonato que viene no pasarán por lo mismo y por ello es que le dieron carta libre a Pablo Guede para que eche a cualquier jugador que infrinja las normas.

La revelación de Fernando Cabada sobre la libertad de Pablo Guede en Alianza Lima

“Debimos ser más estrictos. Es un tema que se conversó con Pablo Guede y la dirección deportiva y sin duda se va a mejorar. Antes de incorporarse, el profesor habló claramente del tema disciplinario, incluso los reglamentos de trabajo ya fueron modificados y aplicados”; comentó en primera instancia Fernando Cabada durante una reciente entrevista con ‘Latina Deportes‘.

Siguiendo en esta misma línea, el administrador de Alianza Lima anunció que efectivamente tomaron cartas en el asunto y el estratega argentino será apoyado en las decisiones que tome. “A fines de 2025 ya se impusieron penalidades económicas importantes, si es necesario prescindir de algún futbolista por indisciplina, el técnico tendrá plena potestad y yo lo respaldaré al 100%”.

Alianza Lima se prepara la Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima se encuentra en Uruguay en sus sesiones de pretemporada y dentro de dicho periodo es que participará de la Serie Río de la Plata 2026, la cual se transmitirá exclusivamente por Disney+. Los dirigidos por Pablo Guede enfrentarán a Independiente de Avellaneda el 10 de enero a las 19:00 horas, luego jugarán ante Unión el 14 de enero a las 16:15 horas y finalmente se medirán frente Colo Colo el 18 de enero a las 19:00 horas.

Fuente: Alianza Lima.

