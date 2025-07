Hernán Barcos enojado con el plantel de Alianza Lima y señaló al culpable del último empate

Alianza Lima puede vencer a Gremio en Matute, pero empata ante Alianza Atlético. Si bien estas cuestiones ilógicas se deben a la rotación de jugadores, ahora fue Hernán Barcos el que no toleró más esta situación. Y es que el equipo no puede andar bien en la Copa Sudamericana y ceder puntos en la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

De igual forma lo entiende Hernán Barcos. Charlando con la prensa tras el empate de Alianza Lima ante Alianza Atlético, el ‘Pirata’ no se guardó nada. Quizá rompiendo los códigos de cierta forma, el delantero expresó su enojo por cómo los íntimos afrontaron el cotejo ante los churres.

“Hay una diferencia notoria entre lo que juega el equipo en el campeonato local e internacional, no sé si es la motivación o la forma. Hay que solucionarlo con trabajo, el entrenador tiene que ver que juguemos de la misma manera”, apuntó fuerte Hernán Barcos contra Néstor Gorosito.

Siguiendo con su argumento, Hernán Barcos también explicó que el juego que hizo Alianza Atlético perjudicó mucho a Alianza Lima: “Normalmente los rivales se meten atrás, se cierran y tienes que tener argumentos para romper esas líneas y hoy nos faltó. Nos cuesta, ellos tenían línea de 5 y cuando defendían lo hacían con 8 jugadores y es difícil entrarles, pero hay que tener paciencia para doblegar eso”.

Publicidad

Publicidad

Barcos señaló al culpable del último empate de Alianza

También hablando fuerte y claro sobre qué pasó en el Alianza Lima vs. Alianza Atlético, Hernán Barcos responsabilizó a todo el equipo por la situación: “Perdimos dos puntos, que no deberíamos, no podemos perder puntos en casa. Lo buscamos constantemente, pero hay muchas cosas por corregir, no tuvimos tanta claridad a la hora de jugar, hay que seguir trabajando”.

ver también ¡Noticia devastadora! Paolo Guerrero sufre una dura lesión y su futuro es incierto en Alianza Lima

Ahora Alianza Lima tiene una seguidilla de partidos complejos pues juega ante Juan Pablo II de visita, luego recibe a Sporting Cristal, después va a la altura de Ayacucho por el Torneo Clausura. Tras todo ello, luego juega ante Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad