Jugó en Alianza Lima, ahora rescindió con Universidad de Chile y no enfrentará a Universitario en ‘La Noche Crema 2026’

Universitario de Deportes empieza a mirar ‘La Noche Crema 2026‘ con mayor cercanía y por ello es que se viene preparando arduamente en las sesiones de pretemporada. El rival en su presentación será Universidad de Chile, aunque ahora se pudo conocer que ya no contarán con una de sus máximas figuras al haber rescindido contrato, quien por cierto tuvo un paso por Alianza Lima.

Estamos hablando de Sebastián Rodríguez, volante uruguayo de 33 años que durante la temporada 2024 vistió los colores de Alianza Lima y que pertenecía a Universidad de Chile desde mediados del año 2025. De manera bastante sorpresiva, durante las últimas horas se filtró la información de que no pertenecerá más al equipo sureño y que se hará oficial muy pronto.

Fuente: Alianza Lima.

“Sebastián Rodríguez acordó la rescisión y dejará de ser futbolista de la ‘U’ de Chile. El uruguayo la firmará en los próximos días y será agente libre”; fue la información que compartió el comunicador César Luis Merlo a través de sus redes sociales y con lo cual queda confirmado que Universitario de Deportes no enfrentará al volante uruguayo en la denominada ‘Noche Crema 2026‘.

Fuente: @CLMerlo

Los números de Sebastián Rodríguez en Universidad de Chile y su paso por Alianza Lima en el año 2024

Sebastián Rodríguez llegó a Universidad de Chile a mitad de la temporada 2025 y en las próximas horas será agente libre para elegir un nuevo club de cara al futuro cercano. Vistiendo la camiseta de uno de los equipos más grandes del fútbol sureño disputó un total de 9 partidos oficiales entre Liga Primera, Copa de Chile y Copa Sudamericana, en donde no anotó goles ni registró asistencias.

En cuanto a su estadía en Alianza Lima durante la temporada 2024, el popular ‘Bigote‘ jugó 38 partidos, anotó 2 goles y repartió 9 asistencias. Además, en dicho periodo fue uno de los conductores más importantes que tuvo el equipo blanquiazul y dejó un buen recuerdo entre los hinchas. Algunos incluso podrían esperarlo de regreso en Matute, aunque por ahora no existe nada concreto.

¿Dónde, cuándo y a qué hora será ‘La Noche Crema 2026’?

‘La Noche Crema 2026‘ está programada para que sea el próximo sábado 24 de enero. Si bien la ceremonia clásica se realizará antes del amistoso internacional, justamente dicho partido entre Universitario de Deportes vs. Universidad de Chile empezaría a las 20:00 hora local y se disputará en el Estadio Monumental. Se espera una verdadera fiesta en el recinto deportivo ubicado en el distrito de Ate, así que el tricampeón espera celebrar con un triunfo de por medio.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES