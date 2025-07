La situación de Alianza Lima no es la mejor en estos momentos. Si bien en la Copa Sudamericana ha logrado meterse a los octavos de final, la realidad es que en el torneo nacional no está haciendo las cosas bien. Suma varios lesionados, malos resultados y eso no es todo, sino que ahora se ha conocido que en España quieren fichar a una de sus figuras.

El buen momento de uno de sus jugadores no ha pasado desapercibido en el extranjero. Por eso se ha conocido que el Real Valladolid de España tiene en la mira a Eryc Castillo. El ecuatoriano ha demostrado a nivel internacional que es un jugador valioso. Por eso razón ha comenzado a generar interés en equipos de fuera que están buscando ficharlo.

Eryc Castillo (Foto: Alianza Lima).

Mediante el portal Pucela Fichajes, se ha conocido el interés del cuadro ‘blanquivioleta’ por ficharlo. Este medio se especializa en cubrir la actualidad del fútbol de Segunda División de España. En este caso ponen al delantero ecuatoriano como uno de los jugadores que busca fichar el entrenador Guillermo Almada.

“El club blanquivioleta estaría valorando la incorporación de Eryc Castillo (30 años) tal y como informa KCH Radio. Se trata de un extremo derecho versátil que ha desarrollado gran parte de su carrera en Sudamérica y México. Ha militado en equipos como Vitória, Coritiba, Tijuana, Juárez, Santos Laguna, Barcelona SC y Aucas, y aterrizó en 2025 en Alianza Lima, donde acumula experiencia continental y polivalencia en la banda derecha”, se pudo conocer.

Almada tuvo a Castillo en el fútbol ecuatoriano cuando dirigía al Barcelona SC. Esto ocurrió entre el 2016 y 2018, consiguiendo sacar el mejor rendimiento del veloz extremo. Motivo por el cual ahora lo quiere tener en el fútbol de España.

¿Alianza Lima venderá a Eryc Castillo?

La situación en la que se encuentra el club hace complicado pensar en que pueda vender en estos momentos a Castillo. Pero una buena oferta podría abrirle el paso para que salga del club. Así que todo dependerá de lo que puedan llegar a ofertar para sacarlo de La Victoria en donde el futbolista se siente más que cómodo. Néstor Gorosito lo viene considerando como uno de los indiscutibles en el club.

Hace unos meses atrás el futbolista habló con DSports Ecuador sobre su posible salida. En ese momento se hablaba de su llegada a la Liga de Argentina. Por lo que mencionó que estaba contento e incluso agregó que le gustaría renovar su contrato. Si bien no se han dado estas negociaciones, podría ser clave para que se mantenga en el club.

“Se está hablando, murmurando. Me gustaría renovar; yo soy muy agradecido con las personas que me brindan la mano. Hace cuatro o cinco meses, no tenía nada concreto, y este club confió en mí y soy muy recíproco con eso. Si se da la posibilidad de renovar y quedarme acá, yo, bienvenido sea, porque me gusta ser recíproco con los que me ayudan”, fue lo que dijo.

Eryc Castillo feliz en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

¿Cuál es el valor de Eryc Castillo?

Eryc Castillo en este momento tiene un valor de mercado de 500 mil euros según lo que se ha visto en Transfermarkt. Su máxima cotización fue en el año 2020 cuando jugaba en el Santos Laguna, en aquella oportunidad llegó hasta los 2,5 millones de euros.

