El nuevo apodo de Jhamir D’Arrigo tras dejar Alianza Lima para firmar por Melgar

Alianza Lima sorprendió a sus hinchas con un anuncio que muy pocos estaban esperando. La salida de Jhamir D’Arrigo agarró desprevenidos a más de uno, sobre todo por el motivo que nadie sabía donde terminaría jugando. Así que tras el juego frente a Ayacucho FC en el que vencieron por 1-0 hicieron esta notificación en sus redes sociales. En la que se reveló un nuevo apodo que muy pocos esperaban.

Mediante sus redes sociales los ‘Blanquiazules’ hicieron el anuncio respectivo de la salida de D’Arrigo. Como siempre dando las gracias al futbolista por el tiempo que pasó en el club, así como también deseándole suerte en su próximo proyecto.

Alianza Lima y el anuncio de la salida de D’Arrigo (Foto: Alianza Lima).

Así mismo el futbolista hizo una publicación en sus redes sociales sobre su partida del cuadro ‘íntimo’: “Querido Alianza Lima, muchas gracias por todo el tiempo que me permitiste defender tus colores. Fue un privilegio y fue uno de mis sueños cumplidos. También quiero agradecer a mis compañeros por estar a mi lado en todo momento y al incansable cuerpo auxiliar y a la hinchada por todo este tiempo. Les deseo lo mejor y éxitos en lo que viene, Arriba Alianza TLV”, escribió.

Acá se pudo conocer un apodo que sorprendió a más de uno. Pablo Ceppelini se despidió del futbolista escribiendo: “Te voy a extrañar Jhamir Yamal”. Haciendo una clara comparación con el atacante del FC Barcelona Lamine Yamal. Comentario que dejó varias respuestas por parte de la hinchada, así como también likes. Otros futbolistas que también tomaron parte de la despedida fueron: Paolo Guerrero, Hernán Barcos, entre otros.

Despedidas de sus compañeros de Alianza Lima (Foto: Instagram).

El nuevo destino de Jhamir D’Arrigo

Tras dejar Alianza Lima, Jhamir D’Arrigo fue presentado casi de inmediato en la cuenta oficial de FBC Melgar. Juan Reynoso recién llegado a la institución dio el visto bueno para su fichaje, es así como vuelve al club del cual salió en el año 2014 esperando poder tener una nueva revancha. Así como también habrá que ver si el ‘Cabezón’ logra recuperar su nivel.

Jhamir D’Arrigo presentado en Melgar (Foto: Melgar).

Por otro lado, la hinchada tiene opiniones divididas con respecto a su fichaje. En un lado están los que no lo querían y están molestos con su vuelta, viéndolo como un jugador que no se necesitaba. Mientras que otros lo ven como una buena opción sobre todo tras la salida de Kenji Cabrera que dejó un hueco importante por la banda izquierda.

Opiniones divididas en Melgar (Foto: X).

Ahora todo está en manos del extremo nacido en el Callao para ganarse a la hinchada. Algo que no va a ser tarea nada fácil, pero que seguramente a punta de buen rendimiento en el campo de juego podrá meterse a la hinchada al bolsillo. Recordar que por el momento el ‘Dominó’ está en el puesto número 10 de la tabla de posiciones con tan solo cinco unidades en la misma cantidad de partidos.

Esta temporada en la Liga 1 con Alianza Lima llegó a disputar la cifra de 18 partidos, no hizo ni un gol, pero dio dos asistencias en un total de 718 minutos. Para Néstor Gorosito fue un jugador que usaba en los momentos que tenía que hacer rotaciones o de desesperación en el segundo tiempo cuando no encontraba los resultados.

