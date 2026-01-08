Traicionan a André Carrillo en Corinthians: socio en el mediocampo prefirió oferta de Atlético Mineiro

Corinthians sufre un duro revés en el mercado de fichajes en Brasil. Es que una de sus figuras en la temporada 2025, donde logró el título del Campeonato Paulista y la Copa de Brasil, decidió aceptar la oferta de otro club brasileño, Atlético Mineiro. Se trata de Maycon, quien compartió muchos partidos en el mediocampo del ‘Timão’ con el peruano André Carrillo.

Maycon decidió darle punto definitivo a su paso por Corinthians. Si bien tuvo una oferta del conjunto paulista para continuar su ciclo, eligió la de Atlético Mineiro por considerarla mejor y sin trabas de por medio. De esta manera, a sus 28 años, jugará en su tercer club brasileño (también jugó en Ponte Preta).

Fue una de las figuras que tuvo el mediocampo del ‘Timão’, sobre todo, durante el ciclo de Dorival Júnior. En total, en este 2025, jugó un total de 43 partidos contando todas las competencias. Con André Carrillo en el mediocampo, compartieron 21 encuentros siendo importante en el Brasileirao, pero sobre todo, en la Copa de Brasil ganada recientemente.

Maycon terminó el 2025 y volvió a pertenecer al Shakhtar Donetsk de Ucrania, al finalizar el segundo préstamo (éste de dos años) con Corinthians. Así, durante las últimas semanas, el ‘Timão’ negoció su fichaje definitivo con el conjunto ucraniano.

Sin embargo, al mismo tiempo que el conjunto paulista negociaba con los ucranianos, también lo hizo Atlético Mineiro. Según informaron diferentes medios, el Shakhtar aceptó la oferta de los dos clubes, dejando la decisión de donde jugar en 2026 al propio mediocampista.

Así fue como Maycon decidió aceptar la propuesta de Atlético Mineiro, que no pagará por su fichaje, sino que compartirá el 50 por ciento de la ficha con el Shakhtar. Según informó Bruno Cassucci para Globo Esporte, los detalles del ofrecimiento contractual del ‘Galo’ eran mejores que los de Corinthians, además de que hizo más esfuerzo por contratarlo.

Mineiro le ofreció al futbolista un salario de 1 millón de reales, superior a los 700 mil reales de Corinthians, además de mejores bonificaciones, asistencia para un hogar en Belo Horizonte y, sobre todo, un vínculo por los próximos tres años, según informaron los periodistas Lucas Tanaka y Wadson Fernandes.

Corinthians deberá reemplazar a Maycon, pero tiene deudas que pagar

Con la salida de Maycon, Corinthians deberá agregar un mediocampista central a su lista de refuerzos para la temporada 2026. No es una situación fácil la que tiene en el mercado debido a los últimos acontecimientos.

En primer lugar, ha tenido que saldar varias deudas. Primero, le tuvo que pagar una cifra total de 41 millones de reales a su exjugador, Matías Rojas. Luego, finalmente, acordó un pago de 33.4 millones de reales con Santos Laguna de México por el fichaje de Félix Torres. Gracias a este último, podrá levantar una inhibición que tiene de la FIFA para fichar jugadores.

Sin embargo, debe renegociar otros impagos que tiene por delante. Por ejemplo, piensa en viajar a Argentina para tratar de llegar a un acuerdo con Talleres en las formas de pago por el fichaje de Rodrigo Garro. También hay deudas por otros futbolistas como José Martínez (Philadelphia Union) y Charles (Midtjylland).

