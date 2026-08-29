Decisión con Kevin Quevedo: Pablo Guede confirmó un regreso en la lista de convocados vs. Deportivo Garcilaso

Se conocieron los jugadores que estarán a disposición en Alianza Lima para el duelo ante Deportivo Garcilaso en Matute. Pablo Guede llamó a 21 futbolistas.

Pablo Guede informó la lista de convocados de Alianza Lima para el partido de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú ante Deportivo Garcilaso. Entre las novedades, destaca el regreso de Alessandro Burlamaqui y la ausencia de Kevin Quevedo.

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Alianza Lima tiene un compromiso clave ante un rival directo en la lucha por el título del Torneo Clausura 2026. Para ello, Pablo Guede logra el regreso de un futbolista que le puede dar otra variante a la mitad del campo.

Alessandro Burlamaqui tiene su primera convocatoria desde su lesión a comienzos de julio por un desgarro en el psoas. No había sido llamado en este Torneo Clausura 2026 y su último partido en campo data del 2 de mayo cuando ingresó un minuto en el triunfo 2-1 ante Deportivo Moquegua en el Apertura. Ocupa el lugar que deja Jesús Castillo, que no fue convocado.

Alessandro Burlamaqui, jugador de Alianza Lima (Instagram @alessburlamaqui).

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Kevin Quevedo sigue afuera

A pesar de que volvió a entrenarse con sus compañeros y volverá a estar bajo la consideración de Pablo Guede, Kevin Quevedo no forma parte de los convocados en Alianza Lima para el duelo ante Deportivo Garcilaso. Todavía corre de muy atrás para volver a ganarse un lugar.

Cabe recordar que Quevedo había sido apartado por una indisciplina, pero una reciente charla con Pablo Guede lo devolvió a la dinámica del grupo, aunque deberá trabajar mucho para volver a ser, al menos, convocado a algún partido en el corto plazo.

Lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Deportivo Garcilaso

ARQUEROS: Alejandro Duarte, Ángel De la Cruz.

Alejandro Duarte, Ángel De la Cruz. DEFENSAS: Renzo Garcés, Mateo Antoni, Josué Estrada, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz, Cristian Carbajal.

Renzo Garcés, Mateo Antoni, Josué Estrada, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz, Cristian Carbajal. VOLANTES: Jean Pierre Archimbaud, Alessandro Burlamaqui, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Cristian Neira, Esteban Pavez, Fernando Gaibor.

Jean Pierre Archimbaud, Alessandro Burlamaqui, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Cristian Neira, Esteban Pavez, Fernando Gaibor. DELANTEROS: Paolo Guerrero, Federico Girotti, Luis Ramos.

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¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

Alianza Lima recibe a Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Se juega este sábado 29 de agosto desde las 7:30 P.M. (hora de Perú). El partido se puede ver EN VIVO por las señales de L1MAX y L1 Play.

DATOS CLAVE

Pablo Guede anunció la lista de convocados de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso.

anunció la lista de convocados de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso. Alessandro Burlamaqui regresó a la convocatoria tras superar su lesión sufrida en julio.

regresó a la convocatoria tras superar su lesión sufrida en julio. Kevin Quevedo quedó fuera del partido pese a reincorporarse a los entrenamientos.