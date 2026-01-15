Después de perder dos partidos, Pablo Guede dejó reflexión sorpresa sobre Alianza Lima: “Estoy…”

El paso de Alianza Lima por la Serie Río de la Plata 2026 ha dejado sensaciones encontradas en la hinchada tras sumar su segunda derrota consecutiva. Luego de caer ante Unión de Santa Fe, la presión sobre el rendimiento futbolístico comenzó a crecer en el entorno íntimo del club victoriano.

Pablo Guede reflexiona sobre su Alianza Lima

Sin embargo, Pablo Guede sorprendió a los medios de comunicación con un balance positivo que desvió la atención del marcador final. El técnico argentino decidió priorizar el aspecto físico y la entrega de sus dirigidos por encima de las estadísticas negativas en los amistosos.

“Estoy contento y feliz por el sacrificio y entrega. Entrenamos muy fuerte, no se quejaron”, declaró el estratega, subrayando que la actitud del grupo es su mayor victoria. Estas palabras buscan calmar las aguas y demostrar que el plantel está totalmente comprometido con su idea de juego.

Todos los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata se pueden ver en vivo por Disney+

El entrenador hizo hincapié en que estos partidos en Uruguay sirven para medir la resistencia del equipo bajo condiciones de alta carga. Para Pablo Guede, el éxito de la gira no se mide en puntos, sino en la capacidad de competir al máximo nivel sin sufrir bajas por lesión.

El comando técnico de Pablo Guede en Alianza Lima. (Foto: X).

La meta principal del cuerpo técnico es llegar al debut oficial con el rodaje necesario y el equipo completo. “Lo más importante es irnos de Uruguay habiendo competido los tres partidos y, si es posible, sin ningún lesionado”, sentenció ante la prensa.

Con esta postura, Guede intenta blindar a sus jugadores de las críticas externas y fortalecer la mentalidad del grupo. Ahora, Alianza Lima se enfoca en cerrar su participación internacional con una imagen que respalde las palabras de optimismo de su director técnico.

¿Cómo son los entrenamientos de Alianza Lima?

Alianza Lima está a punto de concluir su participación en la Serie Río de la Plata. El equipo, que ha estado realizando sesiones de doble turno en Uruguay, buscará su primer triunfo del año en el último partido, enfrentándose al Colo Colo de Chile.

¿Cómo jugará Alianza Lima con Pablo Guede?

El entrenador argentino ha implementado un esquema táctico flexible durante la gira, utilizando tanto el 4-3-3 como el 3-5-2 para generar mayor ofensiva por los costados. Un punto positivo es que el cuerpo médico solo ha informado de fatigas musculares menores, lo que cumple con el propósito de Guede de prevenir lesiones serias en el plantel.

Pablo Guede dirigiendo en Alianza Lima. (Foto: Baires).

