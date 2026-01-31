Pese a que Alianza Lima logró un valioso triunfo por 2-1 ante Sport Huancayo en la altura, el técnico argentino Pablo Guede no se mostró del todo conforme con el rendimiento del equipo y dejó en claro que el resultado no tapa las falencias futbolísticas que todavía observa en el arranque de la temporada 2026.

En conferencia de prensa, el entrenador íntimo fue autocrítico y directo al analizar el desarrollo del partido: “Creo que no pudimos desplegar el juego que nosotros hacemos”, dejando entrever que el funcionamiento colectivo estuvo lejos de lo que pretende implementar en su idea táctica.

Más allá de ello, Guede sí valoró la actitud del plantel en un escenario complejo como Huancayo, donde históricamente cuesta sumar puntos. “Rescato el amor propio y sacrificio de todo el equipo”, afirmó, destacando el esfuerzo físico y mental de sus dirigidos para sostener el resultado en los minutos finales.

El técnico también puso paños fríos al contexto y recordó que el proyecto recién comienza. “Logramos tres puntos, esto recién empieza y hay que seguir”, señaló, remarcando que todavía se encuentra en una etapa de construcción y ajuste del once titular.

¿Qué dijo Pablo Guede tras el triunfo de Alianza en Huancayo?

El técnico Pablo Guede recordó que Alianza Lima tuvo falencias ante Sport Huancayo, pero valoró el esfuerzo del plantel. Este mensaje no pasa desapercibido en el entorno blanquiazul, ya que los íntimos vienen de una pretemporada irregular y con varios cambios obligados en su plantel, por lo que el propio entrenador sabe que el rendimiento aún está lejos de su versión ideal.

En ese sentido, aunque la victoria en la altura es un golpe anímico importante, el discurso del entrenador deja claro que Alianza Lima ganó, pero no convenció, y que el verdadero desafío será sostener resultados mientras el equipo logra, por fin, plasmar la identidad futbolística que busca su técnico.

Alan Cantero anotó el gol del triunfo de Alianza sobre Huancayo. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuántos años tiene Pablo Guede?

El técnico Pablo Guede tiene 51 años, es argentino y ha dirigido en en Chile, Argentina, México y España.

¿Hasta cuándo Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

El técnico argentino Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, según la información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo como visitante en la temporada 2026.

El entrenador Pablo Guede criticó el funcionamiento colectivo pese a obtener los tres puntos.

El técnico destacó el sacrificio físico del plantel para sostener el resultado en la altura.

