¿Por qué L1 Max no transmite el partido de Alianza Lima ante Sport Huancayo?

Terrible incidente en el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, L1 MAX (canal oficial para pasar los partidos del fútbol peruano) no transmitió el comienzo del partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo. Todo esto sucedió este viernes 30 de enero por la fecha 1 del certamen nacional.

El debut de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026 ante Sport Huancayo estuvo marcado por una polémica que trascendió lo deportivo, luego de confirmarse que el partido no fue transmitido por L1 MAX, el canal oficial del fútbol peruano, generando sorpresa y molestia en miles de hinchas.

La razón fue una decisión conjunta entre la Liga 1 y la Federación Peruana de Fútbol, quienes resolvieron prohibir las transmisiones de la empresa 1190 Sports, productora encargada de la señal, debido a una serie de incumplimientos contractuales, principalmente relacionados a retrasos en los pagos.

Según se conoció, la medida se tomó de forma inmediata como una sanción administrativa, lo que dejó fuera del aire el Alianza Lima vs. Sport Huancayo, uno de los partidos más esperados de la primera jornada del campeonato, especialmente por tratarse del estreno oficial de los íntimos en la temporada 2026.

Así empezó el partido entre Alianza vs. Huancayo. (Foto: Alianza Lima)

Liga 1 y FPF se unieron contra 1190 Sports

Desde el entorno dirigencial, trascendió que la decisión busca presionar a 1190 Sports para regularizar su situación financiera, ya que los incumplimientos no solo afectarían a la organización, sino también a los clubes, que dependen directamente de los ingresos por derechos televisivos.

Este episodio vuelve a poner en evidencia la crisis estructural de las transmisiones del fútbol peruano, donde los problemas comerciales, legales y de gestión siguen perjudicando al producto principal: el espectáculo deportivo y, sobre todo, a los hinchas que pagan por ver a sus equipos.

Datos claves

Alianza Lima debutó ante Sport Huancayo sin transmisión televisiva este 30 de enero.

La FPF y Liga 1 prohibieron la señal por incumplimientos de 1190 Sports.

La sanción responde a retrasos en los pagos de derechos televisivos de la productora.

