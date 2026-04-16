El ajetreado camino que tendrá Alianza Lima para lograr ser campeón del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima se encuentra en una etapa de definición absoluta bajo el mando de Pablo Guede. El cuadro blanquiazul tiene la oportunidad de consagrarse en el Torneo Apertura 2026, pero el calendario que le resta es una verdadera prueba de fuego.

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Tras los compromisos ante Cusco FC, Atlético Grau y CD Moquegua, la exigencia subirá al máximo nivel deportivo y geográfico. El periodista Gerson Cuba adelantó el itinerario que definirá el futuro de los íntimos antes de la confirmación oficial de la Liga 1.

Un duelo de titanes en Matute

El primer gran obstáculo en este cierre de torneo será el clásico frente a Sporting Cristal. Este partido, correspondiente a la fecha 14, se perfila como una final adelantada por el liderato.

El encuentro está programado para el sábado 9 de mayo a las 8:00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Jugar en casa será vital para que los dirigidos por Guede sumen tres puntos críticos ante un rival directo.

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El desafío de la altura en Cusco

Sin tiempo para el descanso, Alianza Lima deberá preparar una de las salidas más complicadas del campeonato peruano. Por la fecha 15, el equipo victoriano tendrá que viajar a la Ciudad Imperial.

El duelo frente a Cienciano se llevará a cabo el sábado 16 de mayo a las 5:45 p. m. La combinación de la altura y el nivel del rival cusqueño pondrá a prueba la resistencia física y la profundidad del plantel blanquiazul.

Alianza Lima en la jornada 14. (Foto: X).

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¿Podrá Pablo Guede asegurar el título?

La racha de partidos que se avecina determinará si Alianza Lima tiene el temple necesario para levantar el trofeo. Con el equipo peleando en la parte alta, cada punto obtenido en Matute o en provincia será determinante.

Si el cuadro íntimo logra salir airoso de estos enfrentamientos de alto nivel, el Apertura 2026 podría teñirse de azul y blanco muy pronto. La expectativa de la hinchada es máxima para ver si el esquema de Guede resiste la presión final.

Alianza Lima en la jornada 15. (Foto: X).

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