Último momento: Alianza Lima recibió la peor noticia posible antes de jugar contra Cusco FC en Liga 1

El Club Alianza Lima atraviesa un momento de incertidumbre tras su reciente victoria en la altura. A pesar del valioso triunfo ante ADT, el departamento médico confirmó la gravedad de la lesión de Federico Girotti, quien será la gran ausencia para el próximo duelo ante Cusco FC.

Publicidad

A través de un comunicado oficial, el club íntimo detalló la situación del delantero argentino tras el esfuerzo realizado en Tarma. “Los resultados diagnosticaron una luxación posterior del hombro izquierdo”, precisó la institución victoriana en su último reporte médico.

Según información compartida recientemente por el periodista José Varela, el tiempo estimado de baja para el atacante sería de 2 a 3 semanas. Esta noticia enciende las alarmas en el comando técnico, ya que Girotti se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema ofensivo de este 2026.

El rompecabezas de Pablo Guede en Matute

La baja llega en un punto crítico del Torneo Apertura. El club informó que el futbolista “iniciará inmediatamente su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del departamento médico”, quedando descartado para el choque de este sábado en el Estadio Alejandro Villanueva.

Publicidad

La ausencia del “Tanque” obliga a replantear la estrategia para recibir a Cusco FC a las 20:00 horas. Sin Girotti, Alianza Lima pierde una referencia importante de área, lo que obligará a buscar variantes urgentes para acompañar a Eryc Castillo en la delantera.

El equipo blanquiazul llega con el impulso de haber ganado en una plaza difícil, pero las lesiones empiezan a condicionar el plantel. La afición espera que el delantero logre una recuperación exitosa para reintegrarse al grupo en el tramo decisivo del campeonato peruano.

Alianza Lima perdió a Federico Girotti. (Foto: X).

Publicidad

DATOS CLAVE